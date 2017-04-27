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الخميس 27 ابريل 2017 11:04 مساءً
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الصناعة: تكليف شرين الشوربجي قائما بأعمال مركز تنمية الصادرات المصرية
طارق قابيل وزير التجارة والصناعة

الصناعة: تكليف شرين الشوربجي قائما بأعمال مركز تنمية الصادرات المصرية

الخميس، 27 ابريل 2017 11:03 م
محيط

قرر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة تكليف شرين مصطفى الشوربجي مدير التنمية المستدامة بمركز تحديث الصناعة بالقيام بأعمال رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية ويبدأ العمل بالقرار من 9 مايو المقبل.

يأتي القرار فى إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية حتى عام 2020 والتى تضمنت 5 محاور للنهوض بالصناعة المصرية أهمية التنمية الصناعية ورفع النمو الصناعي والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص عمل وزيادة الصادرات المصرية بما يؤدي لخفض عجز الموازنة.

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