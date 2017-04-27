تعرضت الفنانة اللبنانية دومينيك حوراني إلى موقف محرج من المطرب الكويتي يوسف العماني أثناء حفل اطلاق ألبومه الجديد “فوق القمم”.

ونشر عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر فيه العماني وهو يتهرب من قبلة دومينيك مما تسبب في احراجها أمام الجمهور.

وكانت إشارة إطلاق يوسف لألبومه الجديد قد جاءت في حفلٍ أقامه في إمارة دبي بحضور نخبة من نجوم الفن والإعلام العرب، ومنهم “عبدالله بالخير، أريام، دومينيك حوراني، طلال مارديني، منال موسى، يحيى بيازي ، جليلة، وغيرهم.

وعبر يوسف عن سعادته قائلاً: سعادتي لا توصف بتواجد هؤلاء النجوم الكبار والأصدقاء والإعلاميين الأعزاء، الذين أضافوا الكثير إلى هذا الحفل بحضورهم، وأشكر الجميع على الحضور، وعلى الاهتمام الذي أولوه للحفل.