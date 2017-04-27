محافظ سوهاج يمنح "فتاتي البرجر" عربة ذكية تعمل بالطاقة الشمسيةالخميس، 27 ابريل 2017 11:17 ص
قرر الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، منح عربة ذكية تعمل بالطاقة الشمسية كهدية لفتاتى البرجر بمصر الجديدة، شيماء محمد وصديقتها ياسمين حسن، المعروفتين إعلاميا بـ”فتاتى عربة البرجر”، واللتان أثارتا حالة واسعة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعى، بعد تداول فيديو لهن خلال إزالة البلدية لعربتهن غير المرخصة .
وقال بيان صادر عن المحافظة، إن ذلك جاء خلال تفقده وصول العربات الذكية الجديدة، والتى تعمل بالطاقة الشمسية لطرحها قريبا لشباب المحافظة، من خلال قرعة علنية فى ظل مبادرة رئاسة الجمهورية لتشغيل الشباب .
وأكد محافظ سوهاج، على أن الدولة تسعى بكل أجهزتها المعنية لخلق مزيد من الفرص ودعم المشروعات التى تساعد على توفير فرص عمل للشباب.
وأشاد عبد المنعم، بالفتاتين وإصرارهن على كسب لقمة العيش بصورة مشرفة لتكونا نموذجا يحتذى به، مشيرًا إلى أنه لابد لكل الشباب أن يسعى للعمل الحر للقضاء على البطالة وتحقيق التنمية داخل هذا الوطن لأننا نحتاج إلى العامل والى الصانع والزارع من أجل تقدم الوطن .
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