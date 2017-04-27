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نبيلة مكرم عبيد تتابع مع السلطات الأردنية تفاصيل حادث وفاة عامل مصري بالمملكة
وزيرة الهجرة نبيلة مكرم‎

نبيلة مكرم عبيد تتابع مع السلطات الأردنية تفاصيل حادث وفاة عامل مصري بالمملكة

الخميس، 27 ابريل 2017 10:51 م
خاص - محيط

أجرت نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج عددا من الإتصالات بالجانب الأردني وبالسفارة المصرية بالأردن للوقوف على آخر تطورات حادث وفاة مواطن مصري واصابة ٤ آخرين ، حيث أكد الجانب الأردني العمل على سرعة اعادة جثمان العامل المصري الى أرض الوطن فور انهاء الاجراءات ، ورعاية المصابين.
وأوضحت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج ـ في بيان صادر عنها اليوم ـ أنها تابعت مع السلطات بدولة الأردن الشقيقة حادثة وفاة العامل المصري نتيجة حريق محدود شب في أحد المباني الإدارية التابعة لرئاسة الوزراء الأردنية ناتجاً عن ماس كهربائي خلال أعمال الصيانة واستخدام جلاية البلاط الكهربائية.
من جانبها ، تمكنت كوادر الدفاع المدني الأردني من التعرف على هوية العامل المصري ، حيث أنه يعمل كفني في الشركة التي تقوم بأعمال الصيانة الخاصة بمباني مجلس الوزراء الأردني ، وذلك خلال إخماد الحريق ، كما أصيب أربعة عمال آخرين.

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