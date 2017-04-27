التضامن :"التدخل السريع" ينقل سيدة من الشارع إلى دار رعاية مسنين

وجهت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي فريق التدخل السريع المركزي بالوزارة بسرعة التحرك لإنقاذ سيدة تبلغ من العمر ثلاثة وخمسين عاما مصابة بحالة نفسية وتفترش الشارع أمام مستشفى ناصر بشبرا الخيمة.

وكانت الوزارة قد استقبلت بلاغا بشأنها من جروب (تكافل) الخيري ، وانتقل الفريق إلى السيدة المشردة ، وتدعى هدى ، وكانت متواجدة أمام مستشفى ناصر بشبرا ، وتم اصطحابها إلى دار (عقيلة السماع) بحلوان.

وتم عمل الاجراءات اللازمة لتسكينها والاهتمام بنظافتها والاطمئنان إلى استقرار حالتها في الدار ، ووجهت غادة والي بسرعة تقديم الدعم والتأهيل النفسي للحالة وتوفير سبل العلاج والرعاية الصحية اللازمة لها.