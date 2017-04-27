نشرت الفنانة وفاء قمر صورة لها من شهر العسل، عبر صفحتها على “انستجرام”، ظهرت فيها بساق عارية دون أن تظهر وجهها، بينما كانت على الشاطئ تستمتع، وعلقت على الصورة وقالت: «مع زوجي هيثم محمد».

الفنانة الشابة استقبلت العديد من التعليقات التي هاجمتها ومن بينها: «عيب كده، ليه الصورة دي، أمال فين جوزك، احنا بنحبك كده هنكرهك، صورة وحشة جدا، امسحي الصورة يا وفاء».

يُذكر أن الفنانة احتفلت منذ أيام بزفافها على الفنان هيثم محمد، وأثارت الجدل بفستان زفافها القصير.