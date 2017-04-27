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أول تعليق لنيشان بعد أزمته مع طوني خليفة: اليسر هو الأصل في الحياة
نيشان

أول تعليق لنيشان بعد أزمته مع طوني خليفة: اليسر هو الأصل في الحياة

الخميس، 27 ابريل 2017 10:21 م

قال الإعلامي اللبناني نيشان في أول تعليق له بعد أزمته مع طونى خليفة وتسريبه لبرنامج رامز جلال: “ثُمَّ السَّبيلَ يَسَّرَهُ” اليُسر هو الأصل في الحياة، أمّا العُسر فهو مؤقّت وزائل تفاءل دائمًا بحدوث أشياء جميلة وسعيدة فثقتك بالله لا تأتي إلا بالخير”.
ونشر نيشان صورة له عبر حسابه على موقع “إنستجرام”.

يذكر أن الإعلامي اللبناني طوني خليفة قام بفضح مواطنه “نيشان”، عن طريق مقطع مصور بعد أن حاول الأخير استدراجه بطريقة ليكون ضيفًا على النسخة الجديدة من برنامج رامز جلال، المنتظر عرضه في رمضان المقبل.

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