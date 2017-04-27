أظهر التقييم الذي أعدته مؤسسة بلومبرج العالمية عن البنوك خلال الشهور الثلاثة الأولى عام 2017 حصول البنك الأهلي المصري على المركز الأول كأفضل بنك في السوق المصرفية المصرية عن القروض المشتركة التي قام البنك بترتيبها وتسويقها وإدارتها، كما أظهر التقييم حصول البنك على المركز الأول على بنوك قارة أفريقيا في مجال ترتيب وإدارة وتسويق القروض المشتركة بحصة سوقية بلغت 18% مقارنة بحصة قدرها 3.1% عن الشهور المقابلة من عام 2016 وبمعدل نمو 14.9% متقدما على أكبر وأعرق البنوك الدولية العاملة في القارة والتي حصلت على مراكز تالية.

كما حصل البنك الأهلي المصري أيضا على المركز الثاني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال إدارة وتسويق القروض المشتركة بحصة تبلغ 21.5% مقارنة بـ 6.3% عن الفترة المثيلة من عام 2016 وبمعدل نمو 15.2%، وعلى المركز الثالث في تلك المنطقة كمرتب رئيسي للقروض المشتركة بحصة تصل إلى 7.8% مقارنة بـ 1.1% عن الشهور الثلاثة الأولى من العام الماضي وبمعدل نمو 6.7%.

وصرح محمود منتصر نائب رئيس البنك الأهلي المصري أن مصرفه يواصل نجاحه في إدارة القروض المشتركة بفضل خبراته المتراكمة في ترتيب مثل هذه الأنواع من القروض واعتمادا على شبكة العلاقات الوطيدة التي تربطه بالبنوك المحلية والخارجية التي تتوافر لديها الثقة في قدرة البنك على اتمام وإدارة الصفقات الكبرى بمهنية وحرفية عالية مستندا في ذلك إلى قاعدة رأسمالية ضخمة تربو حاليا على 70 مليار جنيه تتيح له فرصة ضخ تمويلات كبيرة سواء منفردا أو من خلال الاشتراك في تحالفات مصرفية.

وأفاد منتصر بأنه يضع مجال القروض المشتركة في مرتبة متقدمة في قائمة أولوياته الأمر الذي يدعوه إلى ضرورة الاهتمام بالمشروعات العملاقة المتعلقة بالقطاعات الحيوية في مجالات الطاقة بكافة انواعها، مواد البناء، المقاولات، الأغذية، التنمية العقارية، السياحة، والنقل والمواصلات بما يؤدي لخلق قيمة مضافة للاقتصاد القومي المصري ويوفر الكثير من فرص العمل ويساهم في دفع عجلة التنمية.

ومن جانبه أكد عمرو الشافعي رئيس مجموعة الائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة على أن القروض المشتركة التي قام البنك الأهلي المصري بترتيبها وادارتها خلال الفترة المنقضية من عام 2017 تم توجيهها للعديد من القطاعات الإستراتيجية من أهمها قطاع التنمية العقارية وقطاع الكهرباء وقطاع البترول وقطاع مواد البناء، وأوضح أن نجاح البنك في الحفاظ على ريادته للسوق المصرفية المصرية والإقليمية والقارية في مجال القروض المشتركة وفقا لتقييم مؤسسة بلومبرج العالمية يرجع لاحترافية وسرعة أداء وكفاءة العاملين بقطاعات البنك المعنية.