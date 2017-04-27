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الخميس 27 ابريل 2017 11:00 مساءً
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السيسي: أدعو شباب العالم لحضور المؤتمر السنوي في شرم الشيخ
السيسي في مبادرة اسأل الرئيس‎

السيسي: أدعو شباب العالم لحضور المؤتمر السنوي في شرم الشيخ

الخميس، 27 ابريل 2017 10:26 م
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أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه يشارك الشباب في دعوتهم لشباب العالم في حضور المؤتمر السنوي المقرر إقامته في شرم الشيخ في أكتوبر لعام 2017.

وأضاف “السيسي”، خلال كلمته في الجلسة الختامية لمؤتمر الشباب الثالث بالإسماعيلية، ونقلتها فضائية “اكسترا نيوز”، اليوم الخميس، أنه يعلن استجابته لدعوة شباب مصر أن يكون عام 2018 دعوة لذوي الاحتياجات الخاصة.

وأشار إلى أن الشعب بحاجة إلى العمل وبذل الجهد للعبور بالوطن إلى بر الأمان، مؤكدا: “لدي الثقة أن نعبر المستقبل ونحن في لحظة عبور الجسر بين التحديات والإنجازات”.

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