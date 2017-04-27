قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: إن أرض سيناء مقدسة بإرادة الله النافذة فيما كانت مسارًا آمنًا لرحلة المسيح عليه السلام، موضحًا أن تضحيات أهل بورسعيد والإسماعيلية والسويس وسيناء كتبت بحروف من نور.

وأضاف السيسي، خلال فاعليات الجلسة الختامية للمؤتمر الدوري الثالث للشباب بالإسماعيلية، اليوم الخميس، أن ذكرى تحرير سيناء بلورت مفهوم الوحدة الوطنية لاستعادة الأرض، مشيرا إلى أننا نسعى لبناء دولة ديمقراطية حديثة على المؤسسات والقانون.