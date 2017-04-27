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مصرع وإصابة 8 أشخاص إثر إنقلاب سيارة بالمنيا
انقلاب سيارة ـ حادث تصادم‎

مصرع وإصابة 8 أشخاص إثر إنقلاب سيارة بالمنيا

الخميس، 27 ابريل 2017 09:57 م
خاص - محيط

لقى 4 أشخاص مصرعهم ، بينهم طفلان ، فيما أصيب 4 آخرون من أسرة واحدة إثر انقلاب سيارة كانوا يستقلونها بطريق الجيش بالقرب من مدخل الشيخ فضل ببنى مزار شمال محافظة المنيا.

وكان اللواء فيصل دويدار مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا ، قد تلقى إخطارًا من عمليات النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة نتيجة انفجار الإطار الخلفي للسيارة وأسفر عن متوفين ومصابين بطريق الجيش ، فانتقلت سيارات الاسعاف والمرور والبحث الجنائى.
وبالفحص ، تبين انقلاب سيارة ملاكي سوهاج بقيادة ياسر قطان أحمد (30 سنة - سائق) بعد أن اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة انفجار الإطار الخلفي للسيارة ، ما أسفر عن مصرع 4 أشخاص جميعهم من أسرة واحدة وهم : عبد المنعم قطان (16 سنة)، ومحمد عقل عبد الحليم (30 سنة)، ويوسف ياسر قطان (6 سنوات) ، ومحمد فوزي عباس (10 سنوات) ، فيما أصيب 4 آخرون.

وتم نقل جثث المتوفين والمصابين لمستشفى بني مزار العام ، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق

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