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الاستثمار: تأسيس 250 شركة جديدة خلال الأسبوع
وزارة الاستثمار

الاستثمار: تأسيس 250 شركة جديدة خلال الأسبوع

الخميس، 27 ابريل 2017 09:58 م
محيط- محمد منصور

شهد الأسبوع الجاري تأسيس 250 شركة جديدة طبقا لقوانين الاستثمار المصرية بمعدل تأسيس يومي بلغ 50 شركة، وذلك بإجمالي رأس مال مصدر 221.2 مليون جنيه مصري توفر 1467 فرصة عمل للشباب المصري منها 554 فرصة عمل حرفية.

وبلغ رأس المال المصري في تأسيس هذه الشركات وفقا للتقرير الأسبوعي لوزارة الاستثمار 177.5 مليون جنيه، ورأس المال العربي 33.3 مليون جنيه، بينما مثل رأس المال الأجنبي 10.3 ملايين جنيه، وتعمل هذه الشركات في القطاعات الزراعية والصناعية والسياحية والخدمية والإنشائية وتكنولوجيا المعلومات.

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