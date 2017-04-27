شهد الأسبوع الجاري تأسيس 250 شركة جديدة طبقا لقوانين الاستثمار المصرية بمعدل تأسيس يومي بلغ 50 شركة، وذلك بإجمالي رأس مال مصدر 221.2 مليون جنيه مصري توفر 1467 فرصة عمل للشباب المصري منها 554 فرصة عمل حرفية.

وبلغ رأس المال المصري في تأسيس هذه الشركات وفقا للتقرير الأسبوعي لوزارة الاستثمار 177.5 مليون جنيه، ورأس المال العربي 33.3 مليون جنيه، بينما مثل رأس المال الأجنبي 10.3 ملايين جنيه، وتعمل هذه الشركات في القطاعات الزراعية والصناعية والسياحية والخدمية والإنشائية وتكنولوجيا المعلومات.