 Moheet on google
الخميس 27 ابريل 2017 11:01 مساءً
روابط سريعة
"قمة مصرية - فلسطينية" بالقاهرة السبت المقبل
السفير الفلسطيني لدى مصر جمال الشوبكي

"قمة مصرية - فلسطينية" بالقاهرة السبت المقبل

الخميس، 27 ابريل 2017 09:56 م
وكالات

أعلن سفير دولة فلسطين لدى مصر، مندوبها الدائم لدى الجامعة العربية جمال الشوبكي، اليوم الخميس: إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيصل جمهورية مصر العربية، بعد غد السبت، حيث ستعقد جلسة المباحثات بمقر الرئاسة المصرية لبحث الأوضاع المهمة على الساحة الفلسطينية والعربية.
وقال الشوبكي: إنه سيتم خلال اللقاء بحث تطورات القضية الفلسطينية بكل جوانبها، مضيفًا أن الرئيس حريص كل الحرص على إجراء مشاورات مع الرئيس عبدالفتاح السيسي فيما يخص الوضع الفلسطيني، خاصة قبل الزيارة التي سيقوم بها أبو مازن إلى واشنطن، للقاء الرئيس الأمريكي الأسبوع المقبل.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3