أعلن سفير دولة فلسطين لدى مصر، مندوبها الدائم لدى الجامعة العربية جمال الشوبكي، اليوم الخميس: إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيصل جمهورية مصر العربية، بعد غد السبت، حيث ستعقد جلسة المباحثات بمقر الرئاسة المصرية لبحث الأوضاع المهمة على الساحة الفلسطينية والعربية.

وقال الشوبكي: إنه سيتم خلال اللقاء بحث تطورات القضية الفلسطينية بكل جوانبها، مضيفًا أن الرئيس حريص كل الحرص على إجراء مشاورات مع الرئيس عبدالفتاح السيسي فيما يخص الوضع الفلسطيني، خاصة قبل الزيارة التي سيقوم بها أبو مازن إلى واشنطن، للقاء الرئيس الأمريكي الأسبوع المقبل.