أعلنت شركة كهرباء دمياط ، أنه سيتم انقطاع التيار الكهربائي عن بعض المناطق لإجراء أعمال صيانة بالخطوط الهوائية، ولوحات التوزيع، ومحطات المحولات في الفترة من 29 أبريل وحتى 4 مايو المقبل.

وذكرت الشركة - في بيان أصدرته اليوم الخميس - أن الأماكن التي ستتأثر بانقطاع التيار الكهربائي هي “كفر البطيخ ودقهلة وزرزارة” يومي 29 و30 أبريل ، ومناطق قرى “الوسطاني والبصارطة” ستتأثر يوم 1 مايو، ومناطق السنانية والسرو ستتأثر يوم 2 مايو، فيما تتأثر مناطق “مدينة الروضة وقرية العنانية” يوم 3 مايو، وستتأثر مناطق “ميناء دمياط ومدينة السرو وقرية العدلية” يوم 4 مايو، وسيتم قطع الكهرباء عن المناطق سابقة الذكر من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثانية عشر ظهرا.