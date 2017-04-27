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انقطاع التيار الكهربائي عن بعض مناطق دمياط من 29 أبريل وحتى 4 مايو للصيانة
محطة كهرباء ـ كهرباء‎

انقطاع التيار الكهربائي عن بعض مناطق دمياط من 29 أبريل وحتى 4 مايو للصيانة

الخميس، 27 ابريل 2017 09:53 م
خاص - محيط

أعلنت شركة كهرباء دمياط ، أنه سيتم انقطاع التيار الكهربائي عن بعض المناطق لإجراء أعمال صيانة بالخطوط الهوائية، ولوحات التوزيع، ومحطات المحولات في الفترة من 29 أبريل وحتى 4 مايو المقبل.

وذكرت الشركة - في بيان أصدرته اليوم الخميس - أن الأماكن التي ستتأثر بانقطاع التيار الكهربائي هي “كفر البطيخ ودقهلة وزرزارة” يومي 29 و30 أبريل ، ومناطق قرى “الوسطاني والبصارطة” ستتأثر يوم 1 مايو، ومناطق السنانية والسرو ستتأثر يوم 2 مايو، فيما تتأثر مناطق “مدينة الروضة وقرية العنانية” يوم 3 مايو، وستتأثر مناطق “ميناء دمياط ومدينة السرو وقرية العدلية” يوم 4 مايو، وسيتم قطع الكهرباء عن المناطق سابقة الذكر من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثانية عشر ظهرا.

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