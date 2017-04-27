تقوم مديريات التموين بعدد من محافظات الجمهورية ، اليوم الخميس ، بحصر كميات القمح الموردة من المزارعين خلال موسم الحصاد لهذا العام عن طريق اللجان التي تم تشكيلها لتحديد جودة ونقاء القمح المورد إلى الشون والصوامع.

ففي محافظة المنوفية ، أكد وكيل وزارة التموين المحاسب عاطف الجمال أنه تم توريد نحو 4 آلاف و600 طن من القمح حتى الآن بجميع الشون والصوامع على مستوى المحافظة.

وقال وكيل وزارة التموين - في تصريح اليوم - إن عملية توريد القمح مستمرة حتى نهاية موسم الحصاد وتذليل كافة العقبات التي تواجه المزارعين وفقا للضوابط والاشتراطات اللازمة والتيسير على الفلاح لتوفير المقومات التي تساعد علي إنجاح موسم الحصاد حتى تحقق المحافظة أكبر كمية توريد هذا العام.

وفي محافظة قنا ، قال مدير عام التجارة الداخلية بمديرية التموين بالمحافظة علي محمود جابر إنه تم توريد 10 آلاف و 382 طنا و 11 كيلو جراما من محصول القمح فى شون بنوك التنمية الزراعية والمطاحن والصوامع والهناجر بالمحافظة.

وأشار إلى أن غرفة العمليات المشكلة بمديرية التموين لم تتلق حتى الآن أي بلاغات أو شكاوي من المزارعين وأن كافة اللجان تواصل عملها في مراقبة عمليات التوريد من خلال المواصفات التى حددها وزارة التموين لاستلام هذه الكميات وفحصها وتخزينها داخل الشون المخصصة .

وفي محافظة دمياط ، أعلنت مديرية الزراعة أنه تم حتى اليوم حصاد 4950 فدانا من القمح بمراكز المحافظة.

وقال المهندس محمد عبد الله مدير عام الزراعة إنه تم توريد 161 طنا و26 كيلوجراما من القمح بزيادة عن العام الماضى فى مثل هذا التوقيت ، حيث تم توريد 550 طنا فى العام الماضى ، مشيرا إلى أنه تم توريد 54 طنا و752 كيلوجراما إلى بنك التسليف الزراعى ، كما تم توريد 94 طنا و85 كيلوجراما إلى مطاحن شرق الدلتا.

وفى محافظة البحيرة ، قالت المحافظ المهندسة نادية عبده إن اجمالى كمية القمح الموردة للشون والصوامع بنطاق المحافظة حتى بلغ 594ر3357 طن قمح ، مشيرة إلى أن اجمالى المساحة المنزرعة من القمح هذا الموسم بنطاق المحافظة تبلغ 138ر321 ألف فدان .

وشددت المحافظ على ضرورة الالتزام بضوابط توريد القمح المحلى لهذا الموسم ، مع سرعة تسليم المزارعين ثمن اقماحهم الموردة خلال 24 ساعة وذلك وفقا للأسعار المعلنة ، مع الالتزام بعملية تدوير الأجولة البلاستيك إلى أجولة خيش داخل الشون خلال 15 يوما من التوريد للحفاظ على سلامة القمح ومنع تهدير أى كميات منه.