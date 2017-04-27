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السيسي يقرر ترقية قائدي القوات البحرية والدفاع الجوي إلى رتبة الفريق
السيسي في لقاء مع فوكس نيوز

السيسي يقرر ترقية قائدي القوات البحرية والدفاع الجوي إلى رتبة الفريق

الخميس، 27 ابريل 2017 09:45 م
أ ش أ

قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي ترقية لواء بحري أركان حرب احمد خالد حسن سعيد قائد القوات البحرية إلى رتبة الفريق.

كما قرر الرئيس أيضا ترقية لواء أركان حرب علي فهمي محمد علي قائد قوات الدفاع الجوي إلى رتبة فريق.

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