محافظ الإسكندرية يشدد على تكثيف الرقابة على الأسواق خلال الأيام القادمة

أكد محافظ الإسكندرية محمد سلطان علي ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق وتكثيف واستمرار الحملات بالتنسيق بين كافة الجهات ، خاصة مع بداية موسم حصاد القمح منعا لتهريبه أو احتكاره .

ولفت إلى أهمية تشديد الرقابة على الأسواق والمنشآت ومصانع الأغذية للتأكد من حصولها على التراخيص اللازمة وتوافر الشروط اللازمة وضبط السلع مجهولة المصدر ومكافحة الغش التجاري وتطبيق القانون .

وأوضح “سلطان ” أن واجبنا جميعا مراقبة بؤر المشكلات والتعامل مع المستغلين ومفتعلي الأزمات بكل شدة وحزم فمهمتنا الأولى هي مصلحة المواطن خاصة الفقير ، لافتا أن علينا استغلال كافة إمكانياتنا والتعاون بين كافة الجهات ووضع آلية لوصول المواد الغذائية اللازمة للجميع وتغيير ثقافة الاستهلاك ، وضبط الأسعار وضمان عدالة التوزيع .