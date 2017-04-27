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محافظ الإسكندرية يشدد على تكثيف الرقابة على الأسواق خلال الأيام القادمة
محمد سلطان محافظ الاسكندرية

محافظ الإسكندرية يشدد على تكثيف الرقابة على الأسواق خلال الأيام القادمة

الخميس، 27 ابريل 2017 09:39 م
خاص - محيط

أكد محافظ الإسكندرية محمد سلطان علي ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق وتكثيف واستمرار الحملات بالتنسيق بين كافة الجهات ، خاصة مع بداية موسم حصاد القمح منعا لتهريبه أو احتكاره .

ولفت إلى أهمية تشديد الرقابة على الأسواق والمنشآت ومصانع الأغذية للتأكد من حصولها على التراخيص اللازمة وتوافر الشروط اللازمة وضبط السلع مجهولة المصدر ومكافحة الغش التجاري وتطبيق القانون .

وأوضح “سلطان ” أن واجبنا جميعا مراقبة بؤر المشكلات والتعامل مع المستغلين ومفتعلي الأزمات بكل شدة وحزم فمهمتنا الأولى هي مصلحة المواطن خاصة الفقير ، لافتا أن علينا استغلال كافة إمكانياتنا والتعاون بين كافة الجهات ووضع آلية لوصول المواد الغذائية اللازمة للجميع وتغيير ثقافة الاستهلاك ، وضبط الأسعار وضمان عدالة التوزيع .

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