استضاف كل من سيتي سنتر المعادي وسيتي سنتر الإسكندرية، اللذان تمتلكهما وتديرهما ماجد الفطيم، مؤخرًا 1000 طفل من الأيتام احتفالا باليوم القومي لليتيم. وقد تم تنظيم اليوم الاحتفالي بالتعاون مع ماجيك بلانيت وكارفور وجمعية رسالة الخيرية ووزارة التضامن الاجتماعي، ليتضمن العديد من الألعاب والأنشطة المسلية التي تفاعل معها الأطفال، كما حصل كل طفل على هدية مميزة في نهاية اليوم.

وقد تم استقبال الأطفال على بوابات المركزين بالحلويات الشهية، ثم اتجهوا بعد ذلك إلى ماجيك بلانيت ليستمتعوا بالألعاب الممتعة قبل أن يتم تقديم وجبتي الإفطار والغداء لهم في ساحة المطاعم مع تقديم عروض ترفيهية لإدخال البهجة على قلوبهم. بالإضافة إلى ذلك، تعاون سيتي سنتر الإسكندرية مع مكتبة الإسكندرية التي استضافت الأطفال لمشاهدة فيلم خيال علمي داخل النسخة المصغرة التي تحاكي القبة السماوية الشهيرة. ويسعى كل من سيتي سنتر المعادي وسيتي سنتر الإسكندرية بشكل دائم إلى تقديم أسعد اللحظات لكل الناس كل يوم من خلال الاحتفال بالمناسبات القومية مع الزائرين وأفراد المجتمعات التي يعملون بها.

