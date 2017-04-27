وفد مصرى يشارك فى مؤتمر الاتحاد المهني الروسي لعمال الطاقة النووية والصناعةالخميس، 27 ابريل 2017 09:24 م
قام وفد النقابة المصرية العامة للعاملين بالمرافق العامة بزيارة لروسيا في ابريل الجاري في إطار المؤتمر الخامس للاتحاد المهني الروسي لعمال الطاقة النووية والصناعة. وخلال الزيارة أعرب ممثلو النقابة المصرية عن تقديرهم الكبير لدور البرنامج النووي وبناء أول محطة مصرية للطاقة النووية في الضبعة في تنمية البلاد. قال الأمين العام للنقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة محمد مصطفى “إن الطاقة النووية هي المصدر الأحدث للطاقة والأكثر توفيرا وأمنا، الأمر الذي لن يعود بالنفع على مصر فحسب، وإنما على الدول المجاورة أيضا، ويشرف مصر أن تكون أول دولة عربية للبدء في تطوير قطاع الطاقة النووية والتي ستتبعها الدول العربية الأخرى.”
أكد مساعد أمين صندوق النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة طه الحسيني محمد سالم غانم على أهمية اختيار روساتوم كشريك في تنفيذ مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية : “إن التعاون الدولي في هذا المجال هو سبب آخر لفخرنا ويسمح لنا أن ننظر بثقة للمستقبل. ونحن نثق في كفاءة روساتوم وقراراتها باعتبارها احد أبرز الخبراء في مجال الطاقة النووية في العالم. شراكتنا مع روساتوم تثبت أنه في إطار إجراءات المناقصة قدمت الشركة الروسية العرض الأفضل ونحن لم نتمكن من رفضه. اننا واثقون بأن تقنيات روساتوم النووية هي الأفضل في العالم، وتجربة الشركة تؤكد موثوقيتها.”
وأشار عضو مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة مدحت محمد عبد الحميد محمد إلى نجاح التعاون العلمي والتقني الروسي المصري على مر السنين قائلا: “إن التعاون بين مصر وروسيا لم يبدأ بالأمس وله تاريخ طويل، مما يدل على الثقة بين مصر وروسيا، وان التعاون في مجال الطاقة النووية سيفيد البلدين، وليس مصر فقط”. وأضاف محمد مصطفى أن “محطة الضبعة للطاقة النووية هو مشروع مهم جدا: الطاقة النووية كمصدر نظيف وغير مكلف للطاقة تملأنا بالتفاؤل حول المستقبل.”
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