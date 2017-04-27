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نبيلة مكرم: الأزهر يمثلني.. وعلي المؤسسات الدينية التكاتف لمكافحة الفقر
نبيلة مكرم وزيرة الهجرة‎

نبيلة مكرم: الأزهر يمثلني.. وعلي المؤسسات الدينية التكاتف لمكافحة الفقر

الخميس، 27 ابريل 2017 09:51 م

أعربت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن اعتزازها وفخرها بالإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، قائلةً “الأزهر يمثلني يا فضيلة الإمام”، وذلك خلال إدارتها للجلسة الثالثة بمؤتمر الأزهر العالمي للسلام، تحت عنوان، “الفقر والمرض بين الحرمان والاستغلال وأثرهما على السلم العالمي”.
وقالت وزيرة الهجرة: إن المؤتمر خطوة عالمية كبيرة ومهمة لمناقشة تحديات السلام بفضل هذه القيادات الدينية، مضيفةً أنه من المهم أن نرى الأزهر والكنيسة يعملان معًا من أجل مكافحة الفقر والمرض ومحاربة التطرف، ولا بد من تكاتف مؤسسات الدولة والمؤسسات الدينية في العالم لمكافحة الفقر والمرض لأنهما يعطلان مسيرة التنمية داخل الوطن.
وأشادت بجهود الأزهر الشريف في تصحيح المفاهيم المغلوطة من خلال مرصد الأزهر الذي يحاول أن يواجه فقر ومرض العقول بعشر لغات لمحاربة ظواهر التطرف والإرهاب.

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