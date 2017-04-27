خاص-

أثار إلغاء المداخلة الهاتفية التي كان من المقرر أن يجريها الشيخ الدكتور عبدالله رشدي مع برنامج “كل يوم” الذي يقدمه الاعلامي عمرو أديب علامات استفهام عديدة من قبل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الذين استنكروا ماحدث.

وكان دكتور عبدالله رشدي قد أعلن عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي” فيس بوك” أنه سيحل في ضيافة الإعلامي عمرو أديب مساء أمس، وسرعان ما تفاجأ المتابعين بإعلانه إلغاء اللقاء المقرر غبر منشور جديد.

ووجه النشطاء أصابع الاتهام إلى أديب سواء على صفحة الشيخ الشخصية أو صفحة البرنامج، بعدما ترجموا ماحدث بأنه نتيجة قوة الشيخ في المناظرات ما يعكس ضعف البحيري، وقد تأكدت شكوك النشطاء بعد تعمد أديب تحقير دكتور رشدي بداعي صغر سنه خلال تبرير رفض استضافته.

ليس هذا فحسب، فقد تطورت المسألة إلى قول أديب بأن السيرة الذاتية للشيخ عبد الله لا تؤهله للرد، ما أدى إلى إبداء النشطاء اندهاشهم، معتبرين أن مقولة أديب تنم عن رسالة بأن رشدي غير أزهري وغير مؤهل رغم دراسته الأزهرية وحصوله على درجة علمية مرتفعة.

وقد اضطر النشطاء إلى الرد على أديب مستندين إلى قوة رشدي وشهرته التي حققها مؤخراً في المناظرات الدينية على الفضائيات، خاصة لقائه السابق مع إسلام البحيري الذي تم منذ عامين تقريباً والذي أثار حالة من الجدل حينها نظراً لقوة ردود الشيخ المدللة، ما جعل النشطاء يربطون بين موقف أديب وبين لقاء رشدي السابق مع بحيري تجنباً لردود الأول القوية الفاحمة على حد وصفهم.

يذكر أن سجل الدكتور عبدالله رشدي حافل بالعديد من المناظرات الدينية، أشهرها مع الشيخ المسمى إعلامياً بـ “ميزو” وإسلام بحيري وشريف الشوباشي وخالد منتصر وغيرهم، كما حل ضيفاً على كثير من القنوات الفضائية.

