بدأت الأغاني الوطنية تملأ القاعة التي تشهد الجلسة الختامية لمؤتمر الشباب المنعقد بمحافظة الإسماعيلية، وذلك قبل لحظات من وصول الرئيس عبدالفتاح السيسي إلي القاعة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعد الشباب المشارك في المؤتمر الوطني الثالث بمدينة الإسماعيلية بمفاجأة سيعلن عنها في الجلسة الختامية مساء اليوم الخميس.

جاء ذلك خلال تناوله وجبة الغذاء مع الشباب المشارك في المؤتمر الدوري بفندق ميركيور، في حضور كبار رجال الدولة.

وكان السيسي تجول داخل الإسماعيلية الجديدة واستمع إلى شرح من اللواء كامل الوزير رئيس هندسية القوات المسلحة بشأن معدل العمل والإنجاز، بداية اليوم الثالث للمؤتمر.

واستهل الرئيس نشاطه، اليوم الخميس، بتفقد سير العمل في مشروع مدينة الإسماعيلية الجديدة وبصحبته عدد من الشباب، أعقبه تفقد نادي الفيروز بشرق القناة.

واستمع الرئيس إلى شرح من اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة حول تطورات تنفيذ المشروع، كما تفقد المباني والغرف من الداخل.