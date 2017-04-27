ننشر توصيات مؤتمر الشباب الثالث بالإسماعيليةالخميس، 27 ابريل 2017 08:52 م
عرضت مارينا عادلي، مشاركة في الجلسة الختامية للمؤتمر الدوري للشباب، توصيات المؤتمر التي نتجت عن الجلسات المختلفة.
وقالت مارينا، في كلمتها، إن أول التوصيات التي تم الخروج بها، هو إعلان عام 2018 عاماً لذوي الإعاقة، وتكوين مجموعات رقابية بأجهزة ومؤسسات الدولة من الشباب، وإطلاق مبادرة لتجميل الميادين وتقنين أوضاع مشاريع الشباب المتنقلة التي تواجه صعوبة في استخلاص التراخيص.
وتابعت مارينا: “تشكيل مجموعة للتحفيز والمتابعة من شباب هيئة الرقابة الإدارية التي قامت بعرض محاكاة الاقتصاد المصري، ومجموعة مقابلة لها من الشباب الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة لمتابعة التوصيات والخطط في مؤتمرات الشباب، وتطوير المجلس الأعلى للاسثثمار وتحويله للمجلس الأعلى للاستثمار والتصدير”.
وأكملت مارينا باقي التوصيات: “وتفعيل دور المجلس الأعلى للمدفوعات لدمج الاقتصاد غير الرسمي، وميكنة المنظومة السيادية مثل الجمارك والضرائب للحد من التسرب المالي، وأخيرا البدء في إجراءات إنشاء المجلس الأعلى لقواعد البيانات برئاسة رئيس الجمهورية”.
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