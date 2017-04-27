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بث مباشر.. الجلسة الختامية لمؤتمر الشباب الثالث بالإسماعيلية
السيسي في مؤتمر الشباب في الاسماعيلية ‎

بث مباشر.. الجلسة الختامية لمؤتمر الشباب الثالث بالإسماعيلية

الخميس، 27 ابريل 2017 08:41 م
متابعات

بدأت منذ قليل فعاليات اليوم الأخير من مؤتمر الشباب الثالث بالإسماعيلية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس.

ونقدم لكم بثا مباشرا للفعاليات نقلًا عن فضائية “إكسترا نيوز”.



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