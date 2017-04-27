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الأنباء بوليس: بابا الفاتيكان سيصلي بالبطرسية من أجل السلام بالعالم
البابا فرنسيس - بابا الفاتيكان

الأنباء بوليس: بابا الفاتيكان سيصلي بالبطرسية من أجل السلام بالعالم

الخميس، 27 ابريل 2017 08:50 م

قال الأنبا بوليس حليم المتحدث باسم الكنيسة، إن الكل فى انتظار البابا فرنسيس، وأكد أن بابا الفاتيكان سيلتقى بالرئيس عبد الفتاح السيسي، ثم الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وبعد ذلك البابا تواضروس.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم”، المذاع على فضائية “الحياة”، تقديم الإعلامي تامر أمين اليوم، «أن بابا الفاتيكان سيقوم بتفقد الكنيسة البطرسية والصلاة بها من أجل السلام بالعالم».

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