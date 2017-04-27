قال الأنبا بوليس حليم المتحدث باسم الكنيسة، إن الكل فى انتظار البابا فرنسيس، وأكد أن بابا الفاتيكان سيلتقى بالرئيس عبد الفتاح السيسي، ثم الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وبعد ذلك البابا تواضروس.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم”، المذاع على فضائية “الحياة”، تقديم الإعلامي تامر أمين اليوم، «أن بابا الفاتيكان سيقوم بتفقد الكنيسة البطرسية والصلاة بها من أجل السلام بالعالم».