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الأمم المتحدة: بن ايمرسون سيزور السعودية نهاية الشهر الجاري
بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا

الأمم المتحدة: بن ايمرسون سيزور السعودية نهاية الشهر الجاري

الخميس، 27 ابريل 2017 08:52 م
أ ش أ

أعلنت الأمم المتحدة في جنيف اليوم الخميس أن بن ايمرسون المقرر الخاص الأممي المعني بحقوق الأنسان ومكافحة الإرهاب ، سوف يقوم بزيارة هي الأولى من نوعها إلى السعودية وذلك بدعوة من حكومتها في الفترة من 30 أبريل الجاري وحتى 4 مايو المقبل.
وقال بن ايمرسون ، في تصريح له اليوم،” إن زيارته تهدف كذلك إلى تقديم المساعدة في تطبيق قانون العقوبات لعام 2014 والمتعلق بالإرهاب وتمويله من أجل ضمان امتثال التدابير التي تتخذها الحكومة للمعايير الدولية لحقوق الأنسان”.
ونوه البيان الصادر عن الأمم المتحدة ، إن المسؤول الأممى سيعقد اجتماعات مع ممثلي الحكومة السعودية .

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