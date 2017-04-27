أعلنت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي أن الأسبوع الجاري شهد تأسيس 2500 شركة جديدة طبقا لقوانين الاستثمار المصرية، بمعدل تأسيس يومي بلغ 500 شركة، بإجمالي رأس مال مصدر 221.2 مليون جنيه، توفر 1467 فرصة عمل للشباب المصري منها 554 فرصة عمل حرفية.

وقالت الوزارة إن رأس المال المصري في تأسيس هذه الشركات بلغ 177.5 مليون جنيه، فيما بلغ رأس المال العربي 33.3 مليون جنيه، بينما مثل رأس المال الأجنبي 10.3 مليون جنيه.

وأوضحت الوزارة أن هذه الشركات تعمل في القطاعات الزراعية والصناعية والسياحية والخدمية والإنشائية وتكنولوجيا المعلومات.