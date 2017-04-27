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تأسيس 2500 شركة خلال الأسبوع الجاري بإجمالي رأس مال 221.2 مليون جنيه
وزارة الاستثمار

تأسيس 2500 شركة خلال الأسبوع الجاري بإجمالي رأس مال 221.2 مليون جنيه

الخميس، 27 ابريل 2017 08:40 م
خاص - محيط

أعلنت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي أن الأسبوع الجاري شهد تأسيس 2500 شركة جديدة طبقا لقوانين الاستثمار المصرية، بمعدل تأسيس يومي بلغ 500 شركة، بإجمالي رأس مال مصدر 221.2 مليون جنيه، توفر 1467 فرصة عمل للشباب المصري منها 554 فرصة عمل حرفية.

وقالت الوزارة إن رأس المال المصري في تأسيس هذه الشركات بلغ 177.5 مليون جنيه، فيما بلغ رأس المال العربي 33.3 مليون جنيه، بينما مثل رأس المال الأجنبي 10.3 مليون جنيه.

وأوضحت الوزارة أن هذه الشركات تعمل في القطاعات الزراعية والصناعية والسياحية والخدمية والإنشائية وتكنولوجيا المعلومات.

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