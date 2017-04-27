تحدث الحساسية نتيجة رد فعل غير طبيعي، من قبل نظام المناعة في جسم الإنسان، لمادة معينة.

وحسب “سكاي نيوز” عربية، تعد الحساسية من أكثر الأسباب الصحية لزيارة الطبيب، ولتخفيف هذه المشكلة حدد خبراء أمريكيين أهم الأطعمة التي تحارب الحساسية الموسمية، وفقاً لمقطع فيديو. للمشاهدة. اضغط هنا.