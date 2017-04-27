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متحدث: الصين تعارض "بكل قوة وإصرار" بيع أي دولة أسلحة لتايوان
طيارة إف 35

متحدث: الصين تعارض "بكل قوة وإصرار" بيع أي دولة أسلحة لتايوان

الخميس، 27 ابريل 2017 08:38 م
أ ش أ

اكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية اليوم الخميس ان بلاده تعارض بكل قوة وإصرار بيع أي دولة أسلحة لتايوان.
وذكرت قناة روسيا اليوم الناطقة باللغة الإنجليزية أن المتحدث الصيني كان يرد بذلك على سؤال طرح عليه خلال المؤتمر الصحفي الشهري بشأن احتمال قيام الولايات المتحدة ببيع طائرات شبح متطورة من طراز “إف – 35 ” لتايوان.
يشار إلى أن “تساي انج ون” رئيس تايوان أعلن في وقت سابق اليوم أن بلاده قد تحتاج لشراء طائرات “إف 35 ” من الولايات المتحدة.

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