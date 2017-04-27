دعت روسيا واليابان اليوم الخميس إلى استئناف المحادثات السداسية من أجل حل الأزمة الراهنة في شبه الجزيرة الكورية على وجه السرعة .

وذكرت قناة روسيا اليوم الناطقة باللغة الإنجليزية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي بحثا اليوم في موسكو آخر تطورات الموقف في شبه الجزيرة الكورية، حيث أعربا عن شعورهما بالقلق إزاء تدهور الأوضاع هناك بشكل خطير، وطالبا بسرعة استئناف المحادثات السداسية.

ودعا بوتين في أعقاب محادثاته مع آبي جميع دول المنطقة إلى الكف عن لغة القوة والسعي لإجراء حوار هادئ وبناء، وتابع بوتين يقول ” ندعو لاستئناف المحادثات السداسية في أسرع وقت ممكن بوصفه مهمة مشتركة”.