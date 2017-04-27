 Moheet on google
الخميس 27 ابريل 2017 09:43 مساءً
روابط سريعة
اشتباكات بباريس بين الشرطة ومحتجين من معارضين لمرشحي الرئاسة ماكرون ولوبن
مظاهرات في امريكا

اشتباكات بباريس بين الشرطة ومحتجين من معارضين لمرشحي الرئاسة ماكرون ولوبن

الخميس، 27 ابريل 2017 08:26 م
أ ش أ

اندلعت اشتباكات اليوم الخميس، بباريس بين الشرطة ومحتجين من طلاب المدارس معارضين لمرشحي الرئاسة إيمانويل ماكرون (وسط) و مارين لوبن (يمين متطرف)، وألقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين بعد أن تعرضت للرشق بزجاجات بمحيط ساحة “لاربوبليك” بقلب العاصمة الفرنسية.
وقام المشاركون في المظاهرة التي دعت إليها حركات طلابية وجامعية ومناهضة للرأسمالية وللفاشية - بكتابة عبارات على اللافتات الدعائية مثل “لا لوبن و لا ماكرون”، فيما ظهرت كتابات أخرى تدعو إلى الامتناع أو التصويت الأبيض (الفارغ، أي أن المُصَوِّت غير راضٍ بالخيارات المطروحة أمامه).
وأكد العديد من الطلاب حرصهم على التعبير عن رأيهم في الشارع نظرا لعدم بلوغهم بعد السن القانونية للإدلاء بصوتهم و هو 18 عاما.
وقد أفادت السلطات الفرنسية بتعطل اليوم الدراسي في باريس بشكل كامل في أربع مدارس وبشكل جزئي في ست مدارس أخرى، فيما أشارت إلى حدوث احتجاجات قليلة في مناطق أخرى.

رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3