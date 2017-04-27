كشف الإعلامي مصطفى بكري، عن أن طارق نور، رئيس مجلس إدارة وكالة طارق نور للإعلان وصاحب فضائية ” القاهرة والناس” ، كلف أحد المذيعين فى القناة التى يملكها بشن حملة ضد معرض “فيرنكس اند ذاهوم”، وشكل بالفعل فريق عمل لبدء معركة من التشويه ضد “فيرنكس آند ذا هوم “على مواقع الإنترنت

وتساءل الإعلامى مصطفى بكرى، خلال برنامج “حقائق وأسرار” المذاع عبر فضائية صدى البلد مستنكرا : “هل يجوز استخدام وسائل الإعلام بهذه الطريقة فى حرب المعارض ؟ وهل يجوز أن نحرض ضد بعض بهذه الطريقة

ودعا الإعلامى مصطفى بكرى إلى التكامل والتنسيق بين كافة المعارض التى تقام فى مصر ، على اعتبار أنها مهمة للاقتصاد المصرى وللبلد بشكل عام ، منوها إلى أن ما يحدث من قبل طارق نور وشريكه الإخوانى أسامة مالك من حرب على معرض ” فيرنكس آند ذا هوم ” ، من أسوأ أنواع الحروب، ويجب الابتعاد عنها تماما، ويجب الدخول للجهات المسئولة للنظر فى تلك الأمور.