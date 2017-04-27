قال الدكتور مفيد شهاب، عضو لجنة الدفاع عن طابا وزير الشؤون القانونية السابق، إنه لن تحل قضايانا القومية ومن بينها غلاء الأسعار، إلا بالأسلوب العلمي وليس بالفهلوة، مشيرًا إلى أن نجاح لجنة الدفاع عن طابا في استرداد طابا المصرية من إسرائيل يرجع لاتباعها الأسلوب العلمي والقانوني في الدفاع.

وأكد «شهاب»، خلال الندوة التثقيفية نظمها مركز لنيل للإعلام بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء والتي دعا إليها اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بمناسبة أعياد تحرير سيناء تحت شعار «مصر وتحرير سيناء شعب واحد وطن واحد»، أنه لولا النصر العسكري للقوات المسلحة المصرية ما كان النصر الدبلوماسي.

جاء ذلك بحضور 3 محافظين سابقين هم اللواء مصطفى عفيفي، واللواء محمد هاني، واللواء محمد عبدالفضيل شوشة، بالإضافة للخبراء العسكريين اللواء بحري محسن حمدي واللواء حمدي بخيت وهشام الحلبي، بالإضافة لحضور أسر محافظين راحلين وأسر شهداء الجيش الثالث الميداني وعدد من المجاهدين والقيادات الشعبية والتنفيذية.

وأوضح «شهاب» أن لجنة الدفاع عن طابا رفضت جميعها أن تتقاضى أجرًا عن جهود الدفاع عن طابا، لافتا إلى أنه تم رفض شيكات بمبالغ كبيرة وأوضح أنه كان من المستحيل أن نتقاضى أجرًا للدفاع عن أرض بلدنا.

وطالب شهاب الإعلام بالاهتمام بالمنطقة الاستراتيجية رأس النقب الموجودة في طابا.

من جانبه كشف اللواء مصطفى عفيفي، محافظ جنوب سيناء الأسبق، عن ذهول شارون القائد الإسرائيلي الراحل من حجم العمران الذي تحقق في شرم الشيخ عندما زارها في عهد الرئيس الأسبق مبارك.

وأوضح أنه أول محافظ لجنوب سيناء وكان يقيم في كشك خشبي برأس سدر وكانت أول مبان يدخلها المحافظ الأول لسيناء المباني الإسرائيلية بشرم الشيخ، وأكد «عفيفي» أنه لابد من إنشاء محافظة لوسط سيناء لتعم التنمية.

وكشف اللواء بحري محسن حمدي، رئيس لجنة الإشراف على انسحاب إسرائيل من سيناء، أن نصر أكتوبر أزعج إسرائيل وكبدهم خسائر هائلة في الأفراد والمعدات، مشيرًا إلى أن إسرائيل حتى الآن ترتعد خوفا من جيش مصر ما جعلها تطلب تحديد القوات في سيناء بالمناطق «ا ب ج»، ولفت إلى أن القوات في سيناء كبيرة وحتى المنطقة ج تعلم إسرائيل جيدا أن هناك عددا من الشرطة المدنية قوات مسلحة.

وأوضح «حمدي» أن المفاوض المصري لم يقبل الهوان في استرداد الأرض مشيرًا إلى ان المفاوض المصري طلب الانسحاب من إسرائيل خلف الخطوط الدولية وأضاف حمدي أن خطاب السادات في الكنيست الإسرائيلي يدرس في كل دول العالم.

كما ألقى اللواء محمود عيسى، السكرتير العام للمحافظة، كلمة اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، حيث غاب عن الحضور لارتباطه بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي.