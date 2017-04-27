يهدد السرطان حياة الآلاف في جميع أنحاء العالم كل عام، وفي أغلب الأحيان نرى المرضى يستسلمون لهذا المرض الخبيث سريعاً، لذا يتعين علينا التعرف على أنواعه.

يحدث المرض نتيجة النمو الشاذ للخلايا السرطانية والتي سرعان ما تتكاثر داخل الجسم، وينتهي الأمر في معظم الأحيان بتلف الأنسجة والخلايا والأعضاء المصابة، وهناك 15 نوعاً هي الأكثر شيوعاً، من بينها أنواع يصعب الشفاء منها وترتفع فيها معدلات الوفيات، حسب “العربية”، عن موقع “بولدسكاي” المعني بالصحة، وهي كالآتي:

1- سرطان الثدي

يصيب سرطان الثدي السيدات من مختلف الأعمار، ويشمل نمو الأورام في الثديين، مما يسبب تلف أنسجة الثدي.

2- سرطان الرئة

عادة ما يصيب سرطان الرئة المدخنين، وهو من الأنواع التي تسبب الوفاة، وتتمثل بعض أعراضه بصعوبة التنفس، والسعال المصحوب بدم وغيرهم.

3- سرطان المخ

يعرف هذا النوع بأورام المخ السرطانية. ومن أعراضه الصداع المستمر، التخبط، فقدان الذاكرة، عدم القدرة على الكلام، الغثيان، وغيرها.

4- سرطان المثانة

يصيب هذا النوع من السرطان كلاً من الرجال والسيدات، وهو من أكثر الأنواع شيوعاً، يصاحبه بعض الأعراض مثل وجود ألم أثناء التبول، وظهور دم في البول.

5- سرطان عنق الرحم

يصيب سرطان عنق الرحم السيدات، وهو من أنواع السرطان القاتلة. ومن الأعراض المرتبطة به النزيف بين الدورات الشهرية، تشنجات شديدة، عدم انتظام الدورة والتدفق الدموي.

6- سرطان القولون

يصيب سرطان القولون الأمعاء مسبباً بعض الأعراض كألم في منطقة البطن وفي المستقيم، فقدان الشهية، وجود قرح بالمعدة.

7- سرطان الكلى

يعتبر سرطان الكلى من الأنواع القاتلة، ويصاحبه بعض الأعراض مثل وجود دم في البول، ألم في الظهر، ارتفاع ضغط الدم وتورم الكاحلين.

8- سرطان الدم

يؤثر سرطان الدم على خلايا الدم، مسبباً بعض الأعراض كالتعب، آلام المفاصل، الإسهال، القيئ وظهور دم في البراز.

9- سرطان الكبد

ينتشر سرطان الكبد بشكل كبير بين مدمني المشروبات الكحولية. ومن أبرز أعراضه آلام المعدة، عسر الهضم، تراكم السوائل في البطن أو ما يعرف بـ”الاستسقاء”، والقيئ.

10- سرطان المبايض

يصيب هذا النوع من السرطان السيدات، ويؤثر على المبيضين مسبباً الانتفاخ، وألماً في البطن، إسهالا وغثيانا.

11- سرطان الجلد

يعرف سرطان الجلد أيضاً بـ”ميلانوما”. ويسبب تغير لون الجلد، حيث يصبح داكناً مع ظهور بعض الكتل والشامات.

12- سرطان البنكرياس

يعتبر سرطان البنكرياس من أكثر الأنواع شيوعاً أيضاً يصاحبه بعض الأعراض، منها آلام البطن والظهر، وجود دم في البراز، البراز الأبيض، اصفرار العينين والشعور بالتعب.

13- سرطان البروستاتا

يعتبر سرطان البروستاتا من أكثر الأنواع شيوعاً بين الرجال. ومن أبرز الأعراض المرتبطة به صعوبة وكثرة التبول، آلام البطن الشعور بالتعب وغيرها.

14- سرطان الغدة الدرقية

على الرغم من أنه قاتل، يعتبر سرطان الغدة الدرقية من الأنواع النادرة. ومن أعراضه ظهور كتل في الحلق، تورم الغدد الليمفاوية واضطرابات الهرمونات.

15- سرطان الرحم

يعد سرطان الرحم من الأنواع الشائعة التي تصيب السيدات. وتصاحبه بعض الأعراض مثل آلام منطقة الحوض، النزيف الكثيف وآلام أثناء العلاقة الحميمة.