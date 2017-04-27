احذرها.. 15 نوعاً من السرطان هي الأكثر شيوعاًالخميس، 27 ابريل 2017 08:21 م
يهدد السرطان حياة الآلاف في جميع أنحاء العالم كل عام، وفي أغلب الأحيان نرى المرضى يستسلمون لهذا المرض الخبيث سريعاً، لذا يتعين علينا التعرف على أنواعه.
يحدث المرض نتيجة النمو الشاذ للخلايا السرطانية والتي سرعان ما تتكاثر داخل الجسم، وينتهي الأمر في معظم الأحيان بتلف الأنسجة والخلايا والأعضاء المصابة، وهناك 15 نوعاً هي الأكثر شيوعاً، من بينها أنواع يصعب الشفاء منها وترتفع فيها معدلات الوفيات، حسب “العربية”، عن موقع “بولدسكاي” المعني بالصحة، وهي كالآتي:
1- سرطان الثدي
يصيب سرطان الثدي السيدات من مختلف الأعمار، ويشمل نمو الأورام في الثديين، مما يسبب تلف أنسجة الثدي.
2- سرطان الرئة
عادة ما يصيب سرطان الرئة المدخنين، وهو من الأنواع التي تسبب الوفاة، وتتمثل بعض أعراضه بصعوبة التنفس، والسعال المصحوب بدم وغيرهم.
3- سرطان المخ
يعرف هذا النوع بأورام المخ السرطانية. ومن أعراضه الصداع المستمر، التخبط، فقدان الذاكرة، عدم القدرة على الكلام، الغثيان، وغيرها.
4- سرطان المثانة
يصيب هذا النوع من السرطان كلاً من الرجال والسيدات، وهو من أكثر الأنواع شيوعاً، يصاحبه بعض الأعراض مثل وجود ألم أثناء التبول، وظهور دم في البول.
5- سرطان عنق الرحم
يصيب سرطان عنق الرحم السيدات، وهو من أنواع السرطان القاتلة. ومن الأعراض المرتبطة به النزيف بين الدورات الشهرية، تشنجات شديدة، عدم انتظام الدورة والتدفق الدموي.
6- سرطان القولون
يصيب سرطان القولون الأمعاء مسبباً بعض الأعراض كألم في منطقة البطن وفي المستقيم، فقدان الشهية، وجود قرح بالمعدة.
7- سرطان الكلى
يعتبر سرطان الكلى من الأنواع القاتلة، ويصاحبه بعض الأعراض مثل وجود دم في البول، ألم في الظهر، ارتفاع ضغط الدم وتورم الكاحلين.
8- سرطان الدم
يؤثر سرطان الدم على خلايا الدم، مسبباً بعض الأعراض كالتعب، آلام المفاصل، الإسهال، القيئ وظهور دم في البراز.
9- سرطان الكبد
ينتشر سرطان الكبد بشكل كبير بين مدمني المشروبات الكحولية. ومن أبرز أعراضه آلام المعدة، عسر الهضم، تراكم السوائل في البطن أو ما يعرف بـ”الاستسقاء”، والقيئ.
10- سرطان المبايض
يصيب هذا النوع من السرطان السيدات، ويؤثر على المبيضين مسبباً الانتفاخ، وألماً في البطن، إسهالا وغثيانا.
11- سرطان الجلد
يعرف سرطان الجلد أيضاً بـ”ميلانوما”. ويسبب تغير لون الجلد، حيث يصبح داكناً مع ظهور بعض الكتل والشامات.
12- سرطان البنكرياس
يعتبر سرطان البنكرياس من أكثر الأنواع شيوعاً أيضاً يصاحبه بعض الأعراض، منها آلام البطن والظهر، وجود دم في البراز، البراز الأبيض، اصفرار العينين والشعور بالتعب.
13- سرطان البروستاتا
يعتبر سرطان البروستاتا من أكثر الأنواع شيوعاً بين الرجال. ومن أبرز الأعراض المرتبطة به صعوبة وكثرة التبول، آلام البطن الشعور بالتعب وغيرها.
14- سرطان الغدة الدرقية
على الرغم من أنه قاتل، يعتبر سرطان الغدة الدرقية من الأنواع النادرة. ومن أعراضه ظهور كتل في الحلق، تورم الغدد الليمفاوية واضطرابات الهرمونات.
15- سرطان الرحم
يعد سرطان الرحم من الأنواع الشائعة التي تصيب السيدات. وتصاحبه بعض الأعراض مثل آلام منطقة الحوض، النزيف الكثيف وآلام أثناء العلاقة الحميمة.
-
كوريا الشمالية تنشر لقطات محاكاة لهجمات صاروخية على البيت الأبيض
نشر موقع كورى شمالى اليوم الخميس، لقطات لمحاكاة هجمات صاروخية تشنها على البيت الأبيض الأمريكى وحاملات طائرات أمريكية فى ظل التوترات بسبب برامجها الصاروخية ...Thu, 27 Apr 2017 13:03:40 GMT
-
هاني شاكر: أهالي سيناء يستحقون الدعم والمساعدة
أكد المطرب هاني شاكر أن سيناء وسكانها يستحقون لحظات من السعادة، وسط ما يواجهونه من عمليات إرهابية، وذلك تعليقاً على الحفل المقرر أن يحييه مع المطربة ريهام ...Thu, 27 Apr 2017 08:46:23 GMT
-
رسميا .. رئيس الكاف يعتمد لوائح بطولتي دوري الأبطال والكونفيدرالية ...
اعتمد أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم الكاف اللوائح الخاصة ببطولتى دورى الأبطال والكونفيدرالية الأفريقية بشكل رسمى عقب اجتماعه صباح اليوم باللجان ...Thu, 27 Apr 2017 11:06:30 GMT
-
الخارجية ترد على "تقييم" برنامج المساعدات العسكرية الأمريكية إلى مصر
علقت وزارة الخارجية على جلسة الاستماع التي نظمتها اللجنة الفرعية للاعتمادات الخارجية لمجلس الشيوخ الأمريكي بشأن مصر مؤخرًا، وما تضمنته من مطالبات من جانب الشهود ...Thu, 27 Apr 2017 11:53:47 GMT
-
تشريعية النواب ترفض رفع الحصانة عن «مرتضى منصور»
رفضت لجنة الشئون التشريعية في مجلس النواب طلب رفع الحضانة عن النائب مرتضى منصور، المقدم من النائب العام في القضية ٤٢ لسنة ٢٠١٧ جنح قسم ثالث أكتوبر بناء على قرار ...Thu, 27 Apr 2017 10:57:03 GMT
-
رسميا.. الأمن يخطر الأهلى بإقامة مبارياته ببطولة أفريقيا فى برج العرب
تلقى النادى الأهلى خطاباً رسمياً منذ ساعات قليلة من اتحاد الكرة أكد فيه الأخير فيه أن الجهات الأمنية رفضت إقامة مباريات الأحمر ببطولة أفريقيا على ملعب السلام، ...Thu, 27 Apr 2017 11:25:33 GMT
-
السيسي لـ«الجيش»: رفع الاستعداد القتالي
تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم، الخميس، بصحبة عدد من الشباب، سير العمل في مدينة الإسماعيلية الجديدة، وذلك بحضور وزراء الدفاع، والشباب، والإسكان، ...Thu, 27 Apr 2017 10:39:55 GMT
-
تدمير 3 أوكار إرهابية وحرق مزارع مخدرات في سيناءThu, 27 Apr 2017 12:51:23 GMT
-
عسكري سوري ينفي وجود مخازن أسلحة لـ"حزب الله" قرب مطار دمشق
نفى مصدر عسكري سوري، ما رددته بعض وسائل الإعلام العربية والغربية، بشأن استهداف سلاح الجو الإسرائيلي لمخازن أسلحة تابعة لحزب الله اللبناني في مطار دمشق الدولي، ...Thu, 27 Apr 2017 08:27:54 GMT