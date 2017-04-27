محافظ البحيرة تكرم 88 من أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية بالمحافظةالخميس، 27 ابريل 2017 08:17 م
صرحت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، بأنه سيتم افتتاح فرع جديد لجمعية المحاربين القدماء بديوان عام المحافظة، وذلك لتيسير التواصل مع اسر الشهداء وضحايا العمليات الحربية والتوسع في الخدمات التي تقدمها الجمعية لهم، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.
جاء ذلك خلال الاحتفال الذي نظمته جمعية المحاربين القدامى وضحايا الحرب بالتنسيق مع جامعة دمنهور، اليوم الخميس، لتكريم اسر الشهداء بمناسبة أعياد تحرير سيناء والاحتفال بمرور 35 عاما على تحريرها، وذلك بمجمع دمنهور الثقافي، بحضور العميد أركان حرب علي محمود سلام رئيس جمعية المحاربين القدماء بالإسكندرية والدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور واللواء مجدي عناني السكرتير العام واللواء السيد سعيد السكرتير المساعد واللواء محمد الصول الخبير العسكري وأحد أبطال حرب أكتوبر والفنان محمد صبحي وجمع كبير من أسر الضحايا والشهداء ومصابي العمليات الحربية.
وتم خلال الاحتفال تكريم 88 من أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية، كما تم توزيع الهدايا العينية عليهم عرفانا وتقديرا لدور ذويهم الأبطال الذين ضحوا بأرواحهم وسالت دمائهم من أجل استعادة تراب الوطن والحفاظ على أمن واستقرار مصرنا الغالية .
وأكدت محافظ البحيرة أهمية التواصل المستمر مع أبناء أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية وأسر شهداء الشرطة وفاء وعرفانا بالجميل لهم وتقديرا لدورهم الخالد في خدمة الوطن والدفاع عنه.
من جانبه، أكد رئيس جامعة دمنهور أن اليوم هو يوم الفخر والاعتزاز لأسر الشهداء اللذين ضحوا بأرواحهم وروت دمائهم الذكية أر1ض سيناء لنجني نحن ثمار تلك التضحيات أمن واستقرار وتنمية في كافة المجالات .
وأكد العميد رئيس جمعية المحاربين القدماء بالإسكندرية أن دماء الشهداء وتضحياتهم ستظل دوما محل اهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة التي تحرص على تكثيف التواصل باسر الشهداء لدعمهم ورعايتهم .
وأكد الفنان محمد صبحي أن البحيرة قدمت لمصر العديد من الرموز والشخصيات التاريخية في شتى المجالات، جنبا إلى جنب مع الشهداء من أبنائها، لافتا إلى أنه قد اطلق مبادرته ( حملة المليار ) لتطوير العشوائيات من مدينة دمنهور عقب ثورة 25 يناير .
كما قدم اللواء محمد الصول فيلما تسجيليا عن روح أكتوبر المجيدة والتضحيات التي قدمها الجيش المصري لاستعادة تراب الوطن .
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