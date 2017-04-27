قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم الخميس، إن منظمة “الخوذ البيضاء” أو “القبعات البيضاء” -التي تعرف بأنها منظمة دفاع مدنية تعمل في المناطق تحت سيطرة المعارضة في سوريا- تدعم الإرهابيين وتتستر على جرائمهم في سوريا.

ونقلت وكالة أنباء تاس الروسية عن زاخاروفا قولها إن “الخوذ البيضاء لا تعمل فقط في الأراضي الخاضعة لسيطرة “جبهة النصرة” و تنظيم “داعش” (جماعات إرهابية محظورة في روسيا)، لكنهم يعبرون صراحة أيضا عن موقفهم الإيجابي تجاههم ويقدمون معلومات ومساعدات مالية لهم”.

وشددت المتحدثة باسم الخارجية الروسية على أن “وجود أدلة ومستندات تثبت أن أعضاء بـ”الخوذ البيضاء “شاركوا في بعض العمليات التي قامت بها “جبهة النصرة”، وإزالة آثار إعدام مدنيين.

وأكدت أن الإعلام الغربي المنحاز يتجاهل أدلة تثبت تورط “الخوذ البيضاء” في تزوير المعلومات حول سقوط ضحايا في سوريا وفبركة تقارير حول أعمال العنف واستخدام أنواع خطرة من الأسلحة.