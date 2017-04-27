طبيب السكر "ترزي شاطر".. وتناول البلح "حرام"الخميس، 27 ابريل 2017 09:16 م
الصيام عبادة وليست عادة
الطبيب المعالج هو الشخص الوحيد القادر على تحديد حالتك وبالتالي صيامك
قبل الصيام يجب ضبط السكر
دكتور السكر “ترزي شاطر” لأنه يفصل الدواء المناسب للمريض المناسب
ابتعد عن التحميل والحلويات
البلح “حرام” لأنه يهدد حياة مريض السكر
هناك مخاطر قد يتعرض لها مرضى السكر في الصيام، وذلك بسبب هبوط معدل السكر في الدم أو إرتفاع نسبة سكر الدم أو نقص السوائل في الجسم فيحدث جفاف، وخاصةً بعد ساعات صيام طويل.
ولحمايتك من المخاطر، قال الدكتور عمرو الوردانى، أمين الفتوى ومدير التدريب بدار الإفتاء المصرية، إن الصيام عبادة وليس عادة، فالاسلام دين يسر وليس عسر، فإذا كان هناك خطورة على مريض السكر يحب عليه الإفطار.
وأوضح الورداني على هامش المؤتمر الصحفي لحملة “سكر كريم”، أن مريض السكر يجب عليه عدم الصيام إلا بعد موافقة الطبيب المعالج له لتحديد حالته الصحية، محذرا من الإفراط في تناول البلح إذا كان يهدد حياة مريض السكر، وخاصة إذا تم تناول أكثر من واحدة لأنه يسبب ارتفاع مفاجئ في السكر، فهناك قاعدة تقول “نقيم الظن مكان اليقين” ، فعلى سبيل المثال ، إذا قال الطبيب أظن أن الصيام خطر على صحتك فيجب الإفطار، وبالتالي إذا تم منع البلح لأنه يهدد صحتك ، فبالتالي تناوله حرام لأنه يعرض حياتك للخطر.
الدكتور “ترزي شاطر”
أوضح الدكتور هشام الحفناوى عميد المعهد القومى للسكر بوزارة الصحة، أن الطبيب المعالج هو الشخص الوحيد القادر على تحديد حالتك وبالتالي صيامك، مشيرا إلى أن يجب الدخول إلى شهر رمضان ضبط مستوى السكر في الدم لتجنب ارتفاعه او انخفاضه ، لعدم حدوث أي مضاعفات على المريض.
وأضاف الحفناوي أن دكتور السكر يعتبر”ترزي شاطر”، وذلك لأنه يفصل الدواء المناسب للمريض المناسب، مشيرا إلىأنه لا يخشى الإصابة بالسكر ، ولكن يخشى من مضاعفات السكر مثل تأثيره على العين ،والقلب، والكلى ،والأعصاب، والشرايين، وجميع أجزاء الجسم.
نصائح غذائية
ومن جانبها، حذرت الدكتورة ميرى رزق، استشارى السكر والتغذية، من الإفراط في تناول الأطعمة الغنية بالسكريات والدهون.
ونصحت رزق بتقسيم وجبة الإفطار كالتالي للاحساس بالشبع، ثمرة فاكهة، ربع خضار، وربع سلطة وربع بروتين (لحمة، سمك ، فراخ) وربع نشويات (عيش بلدي ، ارز ٥ملاعق، بطاطس).
كما أوصت أن يكون النظام الغذائي في رمضان صحي ومتوازن، مثل، القمح والبقول في السحور، حيث إن تلك الأطعمة تطلق السكر ببطء ويعني ذلك ثبات مستويات السكر في دمك مما يساعدك على التقليل من الشهية على مدى ساعات الصيام.
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