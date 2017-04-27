أكد الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة القومية للأرصاد الجوية، أن جمهورية مصر العربية تشهد موجة حارة جديدة فى الطقس على جميع الأنحاء حتى تصل درجات الحرارة فى القاهرة غدا الجمعة إلى 300 درجة بينما تسجل أعلى معدلاتها فى أبو سمبل لتصل العظمى إلى 399 درجة.

وأضاف “عبدالعال”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج “خط أحمر” على “العاصمة”، أنالارتفاع في درجات الحرارة خلال اليومين المقبلين يمثل موجة حارة تضرب كافة الأنحاء في مصر وذروتها يومي الجمعة والسبت، مؤكدا أن هذه الموجات الحارة تعد إحدى سمات فصل الربيع الذي تشهد فيه مصر مثل هذه الموجات الحارة، وكذلك رياح الخماسين.‎