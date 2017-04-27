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وزارة الدفاع تنشر فيديو للترحيب ببابا الفاتيكان قبل ساعات من زيارته لمصر - شاهد
بابا الفاتيكان

وزارة الدفاع تنشر فيديو للترحيب ببابا الفاتيكان قبل ساعات من زيارته لمصر - شاهد

الخميس، 27 ابريل 2017 08:25 م
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نشر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع، فيديو ترحيبي بالبابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، والذى يزور مصر غدًا الجمعة على مدار يومي الجمعة والسبت.

وتشرف إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، على تنظيم الحفل بالتعاون مع الكنيسة الكاثولكية.



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