وزارة الدفاع تنشر فيديو للترحيب ببابا الفاتيكان قبل ساعات من زيارته لمصر - شاهد

نشر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع، فيديو ترحيبي بالبابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، والذى يزور مصر غدًا الجمعة على مدار يومي الجمعة والسبت.

وتشرف إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، على تنظيم الحفل بالتعاون مع الكنيسة الكاثولكية.