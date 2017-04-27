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الخميس 27 ابريل 2017 08:10 مساءً
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رئيس النواب: "المصريين الأحرار" أخطرني بإسقاط عضوية اثنين من أعضائه
علي عبدالعال رئيس مجلس النواب

رئيس النواب: "المصريين الأحرار" أخطرني بإسقاط عضوية اثنين من أعضائه

الخميس، 27 ابريل 2017 08:09 م

قال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب إن “المصريين الأحرار” أخطر المجلس بإسقاط عضوية اثنين من أعضائه.
وأضاف عبد العال –خلال جلسة اليوم- “أنه وفقا للائحة، يجب عرض الأمر على المجلس لتطبيق الأثر القانوني لذلك.. أنا ملزم بتطبيق اللائحة وقانون مجلس النواب، وإلا ستكون نصوص القانون هي والعدم سواء”.
وقرر عبد العال رفع الجلسة على أن تعود للانعقاد في تمام الساعة 12 ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2 مايو.

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