أعلنت الشرطة الهندية مقتل شخص وإصابة 7 آخرين بجروح خلال تظاهرات مناهضة للهند اندلعت في إقليم كشمير، اليوم الخميس، وذلك بعد معركة عنيفة قٌتل خلالها ثلاثة جنود هنديين وشخصان يٌعتقد أنهما متمردان.

وأعلن الجيش الهندي مقتل 3 من جنوده واثنين من المتمردين المشتبه فيهم، وذلك في هجوم شنه مسلحون على المعسكر التابع للجيش في إقليم “كشمير”، وقال المتحدث باسم الجيش الهندي الكولونيل راجيش كاليا -حسبما نقلت شبكة “إيه بي سي نيوز” الأمريكية- إن المسلحين استخدموا البنادق والقنابل اليدوية لاستهداف الجنود شمال غربي مدينة “سريناجار” الرئيسية في إقليم “كشمير”.

يشار إلى أن إقليم “كشمير” ينقسم بين الهند وباكستان، وتطالب الدولتان بالسيطرة على الإقليم برمته.