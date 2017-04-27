مقتل وإصابة ثمانية أشخاص أثناء تظاهرات مناهضة للهند بإقليم كشميرالخميس، 27 ابريل 2017 07:57 م
أعلنت الشرطة الهندية مقتل شخص وإصابة 7 آخرين بجروح خلال تظاهرات مناهضة للهند اندلعت في إقليم كشمير، اليوم الخميس، وذلك بعد معركة عنيفة قٌتل خلالها ثلاثة جنود هنديين وشخصان يٌعتقد أنهما متمردان.
وأعلن الجيش الهندي مقتل 3 من جنوده واثنين من المتمردين المشتبه فيهم، وذلك في هجوم شنه مسلحون على المعسكر التابع للجيش في إقليم “كشمير”، وقال المتحدث باسم الجيش الهندي الكولونيل راجيش كاليا -حسبما نقلت شبكة “إيه بي سي نيوز” الأمريكية- إن المسلحين استخدموا البنادق والقنابل اليدوية لاستهداف الجنود شمال غربي مدينة “سريناجار” الرئيسية في إقليم “كشمير”.
يشار إلى أن إقليم “كشمير” ينقسم بين الهند وباكستان، وتطالب الدولتان بالسيطرة على الإقليم برمته.
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