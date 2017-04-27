رفض مجلس النواب في جلسته برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس الطلب المقدم من النائب العام بشأن اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الناب مرتضى منصور في القضية رقم 42 لسنة 2017 جنح قسم ثالث أكتوبر والمقيدة برقم 25 لسنة 2017.

جاء رفض المجلس بعد استعراض تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن الطلب المقدم من النائب العام إزاء ما نسب إلى النائب مرتضى منصور من أقوال تشكل إهانة لمحكمة النقض والسلطة القضائية .

وأكدت اللجنة أنها استمعت إلى النائب مرتضى منصور الذي أكد توافر الكيدية في البلاغ المقدم من المحامي عصام الإسلامبولي، وذلك على خلفية تعليق منصور على حكم محكمة النقض الصادر بأحقية عمرو الشوبكي في مقعد دائرة الدقي وبطلان عضوية أحمد مرتضى منصور.