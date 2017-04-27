أكد الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن امتحانات الثانوية العامة من المهام القومية؛ لما لها من دور في استقرار النظام التعليمي، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء يتابع باستمرار كافة الإجراءات التي تتم للاستعداد للامتحانات، وأن جميع أجهزة الدولة تعمل على توفير كافة الإمكانات لإنجاح هذه الامتحانات.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الخميس ، بديوان عام الوزارة لمناقشة استعدادت الوزارة لامتحان الثانوية العامة.

وأشار إلى أنه جارٍ تجهيز استراحات المعلمين، وتم توجيه مديري المديريات بأن يتم تجهيزها بما يليق بمكانة المعلم، وإعداد تقرير بها، وسيتم إرسال لجان لمتابعتها وتصويرها، موضحا أن نقابة المهن التعليمية أبدت استعدادها للتعاون فى توفير وتجهيز استراحات المعلمين المشاركين في الامتحانات، بالنقابات الفرعية.

وأوضح حجازى بأن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خاطب السيد وزير التنمية المحلية ، بشأن تشكيل لجنة إدارة الأزمات بكل محافظة، برئاسة المحافظ؛ وذلك للقيام بوضع تصور، وتقدير للمواقف والأزمات التي قد تحدث قبل أو أثناء الامتحانات، والعمل على وضع السيناريوهات المختلفة لحلها، ووضع خطط تأمين للجان سير الامتحان من الخارج، وتوفير وسائل نقل كراسات الامتحان من مقر الجهة المسئولة عن الطباعة إلى مراكز التوزيع، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمينها، وتقديم الدعم اللازم للجان سير الامتحان من الخارج، بالإضافة إلى قيام المحافظ المختص بالاطمئنان على انتظام سير العملية الامتحانية، بما لا يؤثر على سير أداء الطلاب للامتحان، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات.

وقال حجازي إن الوزارة حرصت على تدريب طلاب الثانوية العامة على كراسة الامتحانات من خلال الامتحان الإرشادي التجريبي، وقد تم رصد ملاحظات وشكاوى الطلاب، مثل الشكوى من ضيق المساحات المخصصة للإجابة، وتمت الاستجابة لهذه الشكوى وتم زياة عدد صفحات الإجابة بالكراسة.

وأضاف أن الكراسة الامتحانية بها في الصفحة الأولى عدة تعليمات وإرشادات، موجهًا بأنه لابد للطالب أن يقرأها باهتمام قبل البدء في الإجابة.

وأعلن حجازي أن عدد طلاب الثانوية العامة المتقدمين لأداء الامتحان لهذا العام حتى الآن بلغ (589388) طالب وطالبة، والطلاب المتقدمين لأداء الامتحان (مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا) بلغ (١١٤) طالب و (٦٤) طالبة.

وأضاف حجازى أن إجمالى لجان سير الامتحان (1642) موزعة كالتالى قطاع القاهرة (651)، وقطاع الإسكندرية (343)، والمنصورة (348) وأخيرًا قطاع أسيوط (300)، وأشار إلى أن عدد الكنترولات هذا العام (١١) كنترولًا على مستوى الجمهورية، ولجان السجون (8) لجان، و(٧٥) مركز توزيع لكراسات الامتحان، بالإضافة إلى (21) مقر للجان تقدير الدرجات.

وتابع أن إجمالى عدد اللجان في كل محافظة (1634) وأنها كالتالي :القاهرة (٢٦٦)، والمنوفية (68)، وبني سويف (٤١)، والقليوبية (81)، و الفيوم (٣١)، و البحر الأحمر (١٣)، والجيزة (١٤٨)، و الإسكندرية (129)، والبحيرة (٩٢)، وكفر الشيخ (59)، والغربية (96)، ومطروح (١٠)، والدقهلية (١٠٤)، و الشرقية (102)، وبورسعيد (14)، والسويس (12)، والإسماعيلية (25)، و دمياط (٣٠)، والمنيا (71)، وأسيوط (٦٦)، وسوهاج (62)، و قنا (٤٤)، وأسوان (٢٧)، والأقصر (18)، الوادي الجديد (١٠)، وشمال سيناء (9)، وجنوب سيناء (6).

وأضاف أنه تم تسليم كشوف المناداه من يوم 20 إبريل الجارى، للاستعداد المبكر عن موعد الامتحان بوقت كافٍ، مشيرًا إلى أنه سيتم الطباعة قبل الامتحانات مباشرة.

وأشار إلى أنه تم توجيه المديريات بتجهيز صناديق نقل أوراق وكراسات الإجابة، بما يتناسب مع نظام الامتحان بالشكل الجديد، من الجهة التى تقوم بطباعة الأسئلة، إلى مراكز توزيع الأسئلة فى المديريات التعليمية بالمحافظات، لافتًا إلى أن آخر موعد لتسليمها لجهة الطباعة 4/ 5/ 2017؛ للانتهاء من إجراءات وضع كراسات الامتحات بها، ولن يتم فتح هذه الصناديق إلا داخل اللجان.