دعا البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان للصلاة من أجل زيارته المرتقبة، غدًا الجمعة، إلى مصر.

وكتب البابا فرانسيس في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع «تويتر»: «رجاءً صلوا من أجل رحلتي غدًا كحاج للسلام إلى مصر»، ومن المقرر أن يزور البابا فرانسيس القاهرة غدًا، في أول زيارة لرأس الكنيسة الكاثوليكية لمصر منذ 17 عامًا.