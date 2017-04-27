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البابا فرانسيس: صلوا من أجل زيارتي لمصر
بابا الفاتيكان فرانسيس الاول

البابا فرانسيس: صلوا من أجل زيارتي لمصر

الخميس، 27 ابريل 2017 07:53 م

دعا البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان للصلاة من أجل زيارته المرتقبة، غدًا الجمعة، إلى مصر.

وكتب البابا فرانسيس في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع «تويتر»: «رجاءً صلوا من أجل رحلتي غدًا كحاج للسلام إلى مصر»، ومن المقرر أن يزور البابا فرانسيس القاهرة غدًا، في أول زيارة لرأس الكنيسة الكاثوليكية لمصر منذ 17 عامًا.

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