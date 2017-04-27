تفقد محافظ أسوان مجدي حجازي يرافقه اللواء مجدي موسى مدير أمن أسوان، بحيرة ناصر اليوم الخميس بهدف التصدي لعمليات الصيد غير المشروع ولمتابعة أعمال التأمين الكاملة بالبحيرة، خلال فترة توقف الصيد التي بدأت من 15 مارس الماضي وحتى 15 مايو المقبل.

وأشاد مجدي حجازي بالدور البطولي لقوات التأمين لبحيرة ناصر من وزارتي الدفاع والداخلية خلال فترة وقف كافة أعمال وأنشطة الصيد بمسطح البحيرة وهو الذي يتم لأول مرة منذ 6 سنوات لزيادة الإنتاج السمكي للمعدلات المستهدفة في الخطة التي تم وضعها ويتابعها أولا بأول الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير منتج سمكي يسد احتياجات الأسواق المحلية ويتماشى مع الظروف المعيشية للمواطن البسيط.

وأكد أنه سيتم تكريم كافة العناصر المتميزة التي شاركت في هذه الملحمة عقب نهاية فترة وقف الصيد سواء من قوات التأمين أو الهيئات المشاركة أو جمعيات الصيد التي كان لها دورا مهما في وضع ملامح خطة تنمية الثروة السمكية ومساندة تنفيذها على أكمل وجه.

ومن جانبه أكد اللواء مجدي موسى مدير أمن أسوان نجاح أعمال التأمين داخل مسطح بحيرة السد العالي وأيضا على ضفافها والمدقات الجبلية والطرق البرية المؤدية إليها بالتنسيق مع المحافظة والهيئات المعنية حيث تم ضبط 5236 قضية داخل المسطح المائي وتحطيم 38 بؤرة لتجميع الأسماك، بينما تم ضبط 9 متهمين لمزاولتهم مهنة الصيد بدون ترخيص و2 بندقية خرطوش، وكذا 145 مركب صيد و29 معونة أسماك تم ضبطها ومصادرتها وأيضا 49 ميزان لوزن الأسماك المهربة، بجانب 25 ألفا و 762 أسلاك جوبيا محظورة الصيد و127 ألفا 128 متر غزل مخالف و250 متر سدة شبك، بالإضافة إلى عدد 22 أسطوانة غاز تستخدم للصيد الجائر، و3 ثلاجات لحفظ الأسماك و57 ماكينة ري وكهرباء، فضلا عن ضبط 4 ورش تقوم بتصنيع الأسماك المخالفة.

كما تم ضبط 24 كسارة ثلج و26 ماتور ومحرك لنش ومولد كهرباء وأيضا 2 جهاز اتصال ونظارة ميدان، إضافة إلى 7 تماسيح محنطة وكميات من المبيدات الزراعية.

وكشف مجدي موسى عن أنه تم ضبط العديد من القضايا أثناء محاولة التهريب بريا بإجمالي 24 قضية كما تم ضبط 19 سيارة وأتوبيسين ودراجة بخارية كانت محملة بأسماك مهربة، فيما تم ضبط 4 سيارات كانت محملة بعدد 140 لوح ثلج مزمع استخدامها في تهريب الأسماك .