إطلاق اسم الشهيد عمرو عبد الجيد على مدرسة " الحرية " ببولاق الدكرورالخميس، 27 ابريل 2017 07:39 م
اطلقت محافظة الجيزة اسم الشهيد الملازم أول عمرو عبد الجيد عبد الله على مدرسة الحرية الابتدائية التابعة لإدارة بولاق الدكرور التعليمية .
جاء ذلك خلال الاحتفالية التي حضرها اللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة واللواء أركان حرب رمضان خليل نائب قائد قوات حرس الحدود وأسرة الشهيد عمرو عبد الجيد وأعضاء مجلس النواب عن دائرة بولاق الدكرور .
وقال اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة إنه تم إطلاق اسم الشهيد على المدرسة المجاورة لمحل سكنه وذلك تخليدا لذكراه وتقديرا لما قدمه من تضحيات غالية من أجل الدفاع عن أمن واستقرار الوطن.
وأضاف الدالى أنه تكريما لروح الشهيد سوف يتم تطوير مباني ومكونات المدرسة في العام المقبل، داعياً طلاب المدرسة الاقتداء بالشهيد والعمل بجد لبناء الوطن بسواعدهم والوقوف أمام أي عدو.
وقال اللواء أركان حرب رمضان خليل إن قوات حرس الحدود هم الدرع الواقي وأول الخطوط الدفاعية عن الوطن لافتا إلى أن أبناء الجيش يقدمون أرواحهم فداء لرفعة وطنهم.
وقد قدم محافظ الجيزة درع المحافظة للواء أركان حرب رمضان خليل والمصحف الشريف لوالد الشهيد كما قدم اللواء أركان حرب نائب قائد قوات حرس الحدود درع قوات حرس الحدود للمحافظ تكريماً لرعايته واهتمامه بإطلاق اسم الشهيد على المدرسة.
يذكر أن الشهيد عمرو عبد الجيد استشهد على الحدود المصرية الليبية خلال شهر رمضان الماضي بمنطقة عين داله بواحة الفرافرة أثناء مطاردة مجموعة إرهابية
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