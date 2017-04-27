أكدت مصادر يمنية أن قوات حماية مطار عدن الدولي المقربة من الإمارات احتجزت قائد اللواء الرابع حرس رئاسي عقب عودته من العاصمة السعودية الرياض إلى عدن.

وأضافت المصادر أن قوة حماية المطار قامت باحتجاز قائد اللواء الرابع حرس رئاسي العميد مهران القباطي عقب عودته من الرياض ظهر اليوم الخميس.

ولم تبين المصادر هوية القوة المحتجزة وتبعيتها للجيش أم قوات التحالف العربي المتواجدة بالمطار.

وقالت إن وفدا من قيادات المقاومة الجنوبية بعدن توجه إلى المطار لمحاولة إطلاق القباطي.

في السياق ذاته، قال موقع اليمن الآن، إنه تم التواصل مع العميد مهران ومازال محتجزا داخل الصالة والقوات خارج المطار في وضع استعداد قتالي والعميد يرفض العودة إلا بأمر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي.

كانت مدينة عدن قد شهدت في مارس الماضي عملية اقتحام وحدة عسكرية، تابعة للجيش السوداني، لمطار عدن الدولي، وإجبار عناصر تابعة لقائد قوات حماية المطار، المتمرد على قرار الشرعية، أبو قحطان المقدم صالح العميري الموالي للإمارات على الانسحاب .

ونقلت صحيفة “عدن الغد”، عن المقدم العميري، قوله إن قوة سودانية مكونة من عدد من الأطقم والجنود حاولت السيطرة على مطار عدن، وقامت بإجبار عناصر الحماية الحالية على إخلاء مواقعهم.

ويحظى العقيد العميري، قائد حماية المطار، بدعم إماراتي كبير، حيث سبق أن تمرد على قرار تغييره الصادر عن رئيس الجمهورية، الأمر الذي تطور إلى حدوث اشتباكات داخل المطار، سقط خلالها عدد من جنود الحماية الرئاسية الذين قدموا لفرض القرار بالقوة.

حينها تدخلت طائرات إماراتية لإسناد أبو قحطان، وهو ما دفع بالتوتر بين الرئيس هادي وأبو ظبي، إلى مستويات قياسية.