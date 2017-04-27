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وكالة: دورية إسرائيلية تحاول خطف راع لبناني من بلدة شبعا محلة الشحل
قوات الاحتلال الاسرائيلي ـ الجيش الاسرائيلي

وكالة: دورية إسرائيلية تحاول خطف راع لبناني من بلدة شبعا محلة الشحل

الخميس، 27 ابريل 2017 07:29 م
أ ش أ

اوردت وكالة الأنباء الوطنية اللبنانية أن دورية إسرائيلية حاولت اليوم خطف الراعي اللبنانى ماهر فارس حمدان، مواليد 1994، من بلدة شبعا محلة الشحل بلبنان، لكنه تمكن من الفرار.
وذكرت الوكالة أن الدورية الإسرائيلية استولت على نحو 50 رأس من الماعز، وذلك بعد اختراقها خط الانسحاب بـ 30 مترا تقريبا.

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