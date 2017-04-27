اوردت وكالة الأنباء الوطنية اللبنانية أن دورية إسرائيلية حاولت اليوم خطف الراعي اللبنانى ماهر فارس حمدان، مواليد 1994، من بلدة شبعا محلة الشحل بلبنان، لكنه تمكن من الفرار.

وذكرت الوكالة أن الدورية الإسرائيلية استولت على نحو 50 رأس من الماعز، وذلك بعد اختراقها خط الانسحاب بـ 30 مترا تقريبا.