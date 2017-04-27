يبدأ البابا فرانسيس بابا الفاتيكان زيارة تاريخية لمصر غدا الجمعة؛ تلبية لدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.

وتأتي زيارة بابا الفاتيكان لمصر تحت شعار “بابا السلام في مصر السلام”، وهي الزيارة التاريخية التي استعدت لها كافة أجهزة الدولة على كافة المستويات التنظيمية، وسيتابعها العالم كله، كما انتشرت في شوارع القاهرة لافتات للترحيب بالبابا فرانسيس تحمل صورته وشعار الزيارة.

من هو بابا الفاتيكان ؟

1- يعد البابا فرانسيس رقم 266 على السدة البطرسية للكنيسة الكاثوليكية واسمه بالميلاد خورخي ماريو بيرجوليو “Jorge Mario Bergoglio” وقد تم انتخابه بابا للفاتيكان فى 13 مارس 2013، وتاريخ ميلاه 17/12/1936 من جنسيه ” أرجنتيني “.

2 - تولى مناصب عدة سابقه منها رئيس أساقفة بيونس آيرس بالأرجنتين (1998 – 2013) ، سؤول الكنائس الكاثوليكية الشرقية في الأرجنتين (1998 – 2013) ، رئيس مجلس الأساقفة الكاثوليك في الأرجنتين (2005 – 2011) ، أسقف مساعد في بيونس آيرس (1992 – 1998) ، الرئيس الإقليمي للرهبنة اليسوعية في الأرجنتين (1973 – 1979) ، وتمت سيامته الأسقفية فى 27 يونيو 1992.

3 - هو أول بابا من الأمريكتين، ومن أمريكا الجنوبية، ومن الأرجنتين، منذ عام 741 ، وهو أول بابا من خارج أوروبا منذ عهد البابا غوريغوريوس الثالث ، هو أول بابا راهب (من الرهبنة اليسوعية) منذ البابا غوريغوريوس السادس عشر، وهو أول بابا يسوعي على الإطلاق.

4 - يتحدث البابا فرانسيس اللغات الإسبانية، والإيطالية، والألمانية، والفرنسية، والأوكرانية، بالإضافة إلى الإنجليزية ، وتم تنصيب البابا بشكل رسمي في ساحة القديس بطرس يوم 19 مارس 2013، في عيد القديس يوسف في قداس احتفالي.

5 - باختياره اسم فرانسيس، يعد البابا أول حَبر منذ عهد البابا لاندو (913 - 914) لا يختار اسما استعمله أحد أسلافه ، كما أنه أول بابا يتسمى باسم فرانسيس ، وجاءت التسمية على اسم القديس فرانسيس الأسيزي، الذي لعب دورا هاما في تاريخ الكنيسة الكاثوليكية، وترك حياة الترف واختار حياة الزهد، وبدأ بالدعوة إلى مساعدة الفقراء، ونادى بإعادة بناء الكنيسة. ووصفه البابا بكونه رجلاً يدافع عن السلام في عالم تتقاذفه الحروب، ويُدافع ويُحب الطبيعة في عالم يتجه نحو التلوث.

6 - عرف عن البابا فرانسيس على الصعيد الشخصي وكذلك كقائد ديني، التواضع، والبساطة، والبُعد عن التكلف في التقاليد، ودعم الحركات الإنسانية، والعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، وتشجيع الحوار، والتواصل بين مختلف الخلفيات والثقافات.