رعب داعش يجتاح شعوب العالم ويصل كندا واليابان

حرق الكساسبة وذبح المسيحيين أفاق المتعاطفين بمصر والأردن

شعب لبنان يؤيد ضرب داعش جويا .. والسوريون يتحفظون!

الأمريكيون ينتقدون تباطؤ أوباما للقضاء على التطرف

معظم الأمريكيين عارضوا تسليح الثوار السوريين لمقاومة “داعش”

ضمن مشروع بحثي يتناول اﻹسلام في استطلاعات الرأي العالمية، صدر عن مركز البيان للبحوث والدراسات كتاب “داعش (تنظيم الدولة) في عيون الشعوب” للدكتور سامر رضوان أبو رمان، المدير التنفيذي لمركز الآراء الخليجية لاستطلاعات الرأي في الكويت، اﻷستاذ الزائر حالياً في جامعة دالاوير الأمريكية.

تضمن الكتاب تحليل ودراسة عشرات استطلاعات الرأي المتعلقة بــ “داعش” أو تنظيم “الدولة الإسلامية” Islamic State حسب المسمى الوارد في أسئلة استطلاعات الرأي الغربية، والتي عادة ما تستخدم الاختصار الإنجليزي ISIL أو ISIS وهي نفسها الحروف الأولى من الاسم القديم “الدولة الإسلامية بالعراق والشام أو سورية” وثم بعدها أصبحت تختصر بــ IS وهي اختصاراً لــ Islamic State .

تضمن الكتاب عددا من الاستطلاعات منها مدى معرفة ومتابعة داعش أو “الدولة الإسلامية” والاهتمام بها والتعاطف معها، وثم مدى تهديدها وخطورتها، وكيفية تعامل الرؤساء والحكومات مع تهديدها، و الضربات الجوية ضدها، ورؤية وتقييم العمليات العسكرية التي تنفذ في محاربتها، ثم التدخل البري لمواجهتها.

يتناول هذا التقرير استطلاعات الرأي المتعلقة بالدولة الإسلامية، التي نفذت في العالم مع التركيز على الدول غير الإسلامية بما فيها بعض الدول العربية التي نشرت استطلاعاتها باللغة الإنجليزية، لذا فقد تركز معظمها في الرأي العام الأمريكي، وذلك يعود لعدة أسباب أهمها: انخراط الولايات المتحدة الأمريكية وقياداتها للتحالف الدولي ضد تنظيم “الدولة الإسلامية”، واعتبار هذا الانخراط صورة من صور الحرب، ومن ثم جاء اهتمام الرأي العام بها.

يمتد الإطار الزمني لهذا التقرير خلال عام 2014 وبداية عام 2015، وهي الفترة الزمنية التي تشكلت بها الدولة الإسلامية لتصبح فاعلا في الساحة الدولية، وذات أثر في الشأن العام والإعلام.

استند الكتاب إلى مصادر بيانات نتائج استطلاعات الرأي المتعلقة بالدولة الإسلامية والتي نشرها بنك استطلاعات ipoll الذي يعتبر أقدم وأشمل وأكبر بنك استطلاعات رأي في العالم.

ويشير الكتاب إلى أن الرأي العام تجاه “الدولة الإسلامية” عرضة للتغير وبشكل كبير نظراً لتوالي الأحداث والتطورات المرتبطة بالحرب علي، وتعدد الجهات العسكرية ضده وما يرتبط بها من مجتمعات، ولذا من الملاحظ مثلاً كيف تغير الرأي العام الأردني بعد إحراث الطيار الأردني معاذ الكساسبة وانقلب الرأي العام من الصامتين أو المترددين أو حتى بعض المتعاطفين معه إلى الإعلان صراحة ضده والدعوة لمحاربته، وتأييد الضربات الجوية التي شنتها قوات سلاح الجو الأردنية على إثر ذلك.

ويذكر الكاتب أن الكتاب جاء من غير تخطيط، وكُتب خلال فترة وجيزة جداً، ومكث عدة شهور بعد الانتهاء منه حتى تم النشر حيث أن اقتراح إفراد الحديث عن تنظيم الدولة أو داعش في استطلاعات الرأي ضمن كتاب مستقل، جاء في منتصف طريق مشروع بحثي يشرف عليه المؤلف في تتبع الرأي العام العالمي حول الإسلام والمسلمين استناداً إلى استطلاعات الرأي العالمية، حيث أخذت كلمة “الدولة الاسلامية” Islamic State في أسئلتها حيزاً واسعاً، وبمختلف الأشكال والاختصارات فجاء هذا الكتاب.

داعش والإرهاب

تظهر أهمية الكتاب فيما ورد في مقدمة الناشر أنه يأتي بعد أن أخذت ممارسات تنظيم “الدولة الإسلامية” صدى واسعاٌ في مختلف أنحاء العالم من تصوير حالات النحر والحرق وقطع الرؤوس وانتشارها بطريقة غير مسبوقة، وأصبح الدين الإسلامي – بلا شك – هو أكثر الأديان مثيراً للجدل، بربطه بالإرهاب، والتغطية الإعلامية والنقاشات الشعبية في أنحاء متفرقة من العالم.

أشار الكاتب لبعض الصعوبات والتحديات التي تحيط بعملية قياس الرأي في “تنظيم الدولة”” حتى في المجتمعات التي تشهد حرية في مجال البحث العلمي والمعلومات، وذلك؛ لحساسية التنظيم وخطورته، ولتوالي الأحداث والتطورات المرتبطة بالحرب عليه، وتعدد الجهات العسكرية ضده، فيصبح الرأي العام عرضة للتغير فضلا عن الخوف من اظهار التعاطف معه وتأييده.

تضمن الكتاب عديد من النتائج والخلاصات العامة التي ذكرها المؤلف في نهاية كل جزء، وثم اختصرها بشكل عام في خاتمة الكتاب.

في نهاية الكتاب لم يكن المؤلف متفائلا بأن تنظيم “الدولة الإسلامية” سيلتفت الى ما جاء في كتابه، ولن يهتم بالرأي العام العربي ولا العالمي، وبالرغم من ذلك فقد ذكر المؤلف بأن ما تثيره سياسة الترهيب وتصوير عملية قطع الرؤوس والحرق من ردة فعل شعبية سلبية بمختلف أنحاء العالم لن يكون في مصلحة الدين الإسلامي، ولا مصلحة التنظيم على المدى البعيد.

كما دعا المؤلف إلى ضرورة الاهتمام بآراء الشعوب المعنية بالصراع الدائر بين قوات التحالف و”الدولة الاسلامية”، والذين من أبرزهم العراقيون والسوريون لوقوعهما تحت وطأة التأثير المباشر للعمليات العسكرية، ولذا فإن توجهاتهم ستكون مختلفة حينما عارضت أغلبية السوريين لضربات التحالف الجوية في مقابل تأييد الشعوب الأخرى لهذه الضربات.

داعش تسبب رعباً

جاء في نتائج الاستطلاعات التي تضمنها الكتاب، أن أغلبية شعوب العالم التي تضمنها الكتاب تتابع التطورات والأخبار المرتبطة بـ “الدولة الإسلامية” وممارساتها وتصرفات مقاتليها بشكل كبير، وبالنسبة للأمريكيين فبالرغم من متابعتهم لأخبار “الدولة الإسلامية” جيداً، ومعرفتهم عنها بشكل ممتاز، ولكنهم لا يرونها من القضايا المهمة التي تواجه البلاد مقارنة بالقضايا الداخلية.

يميل الأمريكيون إلى عدم الموافقة على أداء الرئيس أوباما مع الدولة الإسلامية، وانتقاده في بطء التعامل مع موضوع الدولة الإسلامية، واعتقاد الأغلبية بأنه لم يكن صارماً بالتعامل معها.

8 من كل عشرة أمريكيين يشعرون بقلق من شن الدولة الإسلامية هجوماً على الأراضي الأمريكية ومثلهم تقريباً يتوقعون ويرون احتمالية شن الهجوم.

أغلبية الرأي العام في لبنان وتونس والعراق يشعرون بأن “الدولة الإسلامية” تمثل تهديداً مباشراً لأمنهم الوطني، ونصف الرأي العام السعودي والأردني والفلسطيني تقريباً يشعرون بهذا التهديد، وثلث المصريين أيضاً.

يتخذ الرأي العام العالمي في الدول التي تناولها التقرير موقف التصعيد ضد “الدولة الإسلامية”، وقد كانت أبرز مظاهر هذا الموقف: النظرة السلبية إليها وتأييد أغلب شعوبهم للضربات الجوية وانقسامهم حول التدخل البري مع تأييد البعض.

وقد عدد الكاتب أبرز مظاهر التصعيد والرؤية السلبية عنها لدى الرأي العام الأمريكي والتي منها: ارتفاع نسبة تأييد الضربات الجوية ضدها ما بين الثلثين إلى الثلاثة أرباع، وتأييد وثقة الأمريكيين بالحزب الجمهوري أكثر من الحزب الديمقراطي في إدارة المعركة ضدها.

كان اللبنانيون أكثر الشعوب العربية عداوة ضد “الدولة الإسلامية” وقد تمثل هذا بأنهم الأكثر تأييداً للضربات الجوية وللتدخل البري الغربي وإرسال قوات عربية ضدهم، والشعور الأكبر بتهديدها لأمنهم والنظرة السلبية تجاههم.

كان المصريون أخف الشعوب العربية مناهضة لداعش حسب استطلاع أكتوبر 2014 -قبل إعدام المصريين بليبيا في 15 فبراير 2015-، وتمثل هذا بأنهم أكثر الشعوب العربية معارضة للضربات الجوية، وأقلهم اعتقاداً بأن “الدولة الإسلامية” تمثل تهديداً لأمنهم الوطني.

أيدت أغلبية الأمريكيين إرسال مستشارين للمشاركة في الحملة العسكرية ضد “الدولة الإسلامية” والأقل منهم أيد التدريب العسكري وإرسال السلاح.

أبدت أغلبية الشعوب المشمولة في هذا الكتاب الغربية والعربية تأييداً للضربات الجوية ضد “الدولة الإسلامية” بينما عارضت الأغلبية من السوريين ضربات التحالف الدولي مقابل تأييد ربعهم فقط.

يلاحظ عند تتبع استطلاعات الرأي الخاصة بتأييد الضربات الجوية أن نسبة التأييد تزداد مع الزمن لدى الرأي العام الأمريكي والبريطاني، كما أظهرت النتائج تأثير حالات الإعدام وقطع الرؤوس على نسبة التأييد.

عارضت أغلبية الأمريكيين تسليح الثوار السوريين لمقاومة “الدولة الإسلامية” حتى حينما نص السؤال على أن قرار التسليح صادر من الكونجرس، ورأى ثلثا الأمريكيين أن المعارضة السورية أضعف من أن تقف بوجه قوات “الدولة الإسلامية”.

الأغلبية البسيطة من الرأي العام الأمريكي والكندي والعربي تعتقد بنجاح الحملة العسكرية لمواجهة “الدولة الإسلامية” وتحقيق أهدافها، ولكن الأقلية فقط هي التي تعتقد بأنه سيكون نجاحاً كاملاً بحيث يتم القضاء عليها تماماً وضمان عدم ظهور تنظيمات مشابهة.تعت قد الأغلبية الساحقة من الأمريكيين أن الصراع ضد “الدولة الإسلامية” سيكون صراعاً طويلاً وصعباً.

تميل أغلبية الشعوب في كل من الولايات المتحدة وبريطانيا ومعظم الدول العربية إلى رفض إرسال قوات برية لمحاربة “الدولة الإسلامية”، ويظهر الانقسام بين التأييد والمعارضة في الرأي العام الأسترالي مع تأييد من الرأي العام الكندي.

ترتفع نسبة تأييد التدخل البري حين يتم إعلام المستجيب بأن هذا ضروري لهزيمة “الدولة الإسلامية” أو أن “الدولة الإسلامية” تعرضت أو هاجمت المصالح الأمريكية مثل السفارة الأمريكية في بغداد.

كانت أكثر الفئات المؤيدة للتدخل البري حسب التوجهات الحزبية في الولايات المتحدة الجمهورين ثم الديمقراطيين ثم المستقلين، وفي الرأي العام البريطاني كانت نسبة المحافظين ثم العمال ثم المستقلين.

تميل أغلبية الشعوب في كل من الولايات المتحدة وبريطانيا ومعظم الدول العربية إلى رفض إرسال قوات برية لمحاربة “الدولة الإسلامية” ويظهر الانقسام بين التأييد والمعارضة في الرأي العام الأسترالي، ويختلف عنهم الرأي العام الكندي حيث أيدت الأغلبية إرسال قوات برية. بالرغم من الميل نحو رفض إرسال قوات برية في محاربة الدولة الإسلامية، إلا أن الأغلبية ترى أنه لن يتم هزيمة “الدولة الإسلامية” دون التدخل البري.

يشعر أغلب اليابانيين بالقلق إزاء تهديد المتشددين الإرهابيين، ورأى أغلب الكنديين أن “الدولة الإسلامية” تعد تهديداً لكندا.

ويورد الكتاب ملاحظة أن استطلاعات الرأي لم تتضمن أسئلة مباشرة خاصة بتحديد تأثير “الدولة الإسلامية” على صورة الإسلام والمسلمين عند الرأي العام العالمي وهو ما يصعب مهمة التعرف إلى هذه العلاقة مثل متابعة منحنى نتائج استطلاعات الرأي التي تعلقت بالإسلام وربطه بالعنف.

يذكر أنه سبق أن صدر للدكتور سامر أبو رمان عدة كتب منها ” الصراع العربي الاسرائيلي في استطلاعات الرأي الأمريكية”، ” الأبعاد السياسية للحوار بين الأديان”، “المؤسسات الخيريِّة المانحة في عيون الجهات الخيريِّة في المملكة العربيّة السعوديّة”.